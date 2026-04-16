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Round-up Europacup Freiburg steht nach lockerem Sieg im Halbfinal der Europa League

16.04.2026, 20:40

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Jubelnde Freiburger.
Legende: Grosser Jubel Bei Johan Manzambi und Teamkollege Jordy Makengo. IMAGO / STEINSIEK.CH

EL: Celta Vigo – SC Freiburg 1:3 (Gesamt 1:6)

Der SC Freiburg steht erstmals in einem europäischen Halbfinal. Die Breisgauer setzten sich nach dem klaren 3:0 zuhause auch auswärts gegen Celta Vigo durch. In Spanien trafen Igor Matanovic (33.) und Yuito Suzuki (39.) schon vor der Pause und machten damit alles klar. Das zweite Tor von Suzuki fünf Minuten nach dem Seitenwechsel war bereits nur noch Zugabe, Williot Swedberg sorgte mit dem Schlusspfiff für den Ehrentreffer. Johan Manzambi spielte 71 Minuten und zeigte eine aktive Partie, Bruno Ogbus wurde für die Schlussphase eingewechselt. Im Halbfinal trifft Freiburg auf den Sieger des Duells zwischen Braga und Betis Sevilla (Hinspiel 1:1).

Viertelfinal-Rückspiel der Conference League:

  • AZ Alkmaar – Schachtar Donezk 2:2 (Gesamt 2:5): Nach dem klaren Hinspielsieg kommt in den Niederlanden keine Spannung mehr auf.

Resultate

SRF zwei, Europa League – Highlights, 09.04.2026, 23:00 Uhr ; 

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