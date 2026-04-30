Der SC Braga ringt Freiburg dank einem Last-Minute-Tor im Halbfinal-Hinspiel der Europa League 2:1 nieder.

Nottingham Forest schlägt Aston Villa dank einem Penalty 1:0.

In der Conference League erspielen sich Rayo Vallecano und Crystal Palace Vorteile.

EL: Sporting Braga – SC Freiburg 2:1

Der SC Freiburg hat sich im Kampf um den Final-Einzug in der Europa League eine gute Ausgangslage im letzten Moment verspielt. Mario Dorgeles profitierte von einem Abpraller bei Goalie Noah Atubolu und erzielte das vielleicht noch wichtige 2:1 für Braga. Die Portugiesen waren besser gestartet und gingen in der 8. Minute durch Demir Tiknaz in Führung. Freiburg schlug weitere 8 Minuten zurück: Nach einem Missverständnis bei Braga schaltete der deutsche Vertreter schnell um. Niklas Beste setzte Vincenzo Grifo in Szene, dieser schob zum 1:1 ein.

Noch mit dem Pausenpfiff kam Braga durch einen streng gepfiffenen Penalty zur Top-Chance aufs 2:1. Doch Atubolu – Bundesliga-Rekordhalter mit fünf gehaltenen Elfmetern in Serie – parierte. Nati-Spieler Johan Manzambi spielte durch, konnte sich immer wieder in Szene setzen und verpasste ein Tor in der 56. Minute nur knapp. Bruno Ogbus sah das Geschehen von der Bank aus.

EL: Nottingham Forest – Aston Villa 1:0

Das Premier-League-Duell endete mit Vorteil Nottingham Forest. Die «Tricky Trees» kamen dank einem von Chris Wood verwandelten Handspenalty (71.) zum knappen 1:0-Sieg. Die VAR-Konsultation des Schiedsrichters war dabei einigermassen kurios: Ein neben dem Bildschirm stehender Fan demonstrierte ihm deutlich, wie er zu entscheiden hat.

ConfL: Schachtar Donezk – Crystal Palace 1:3

Für den ukrainischen Vertreter rückte der Finaltraum in die Ferne. Schachtar musste sich beim «Heimspiel» im polnischen Krakau 1:3 geschlagen geben. Der erste Treffer glückte Crystal Palace schon nach 22 (!) Sekunden. Oleg Ocheretko glich zwar kurz nach der Pause aus. Doch Daichi Kamada und Jörgen Strand Larsen sorgten für den Auswärtssieg.

ConfL: Rayo Vallecano – RC Strassburg 1:0

Die Spanier steigen mit einem leichten Vorteil ins Rückspiel im Elsass. Zum Matchwinner avancierte Alexandre Alemao. Der Stürmer stieg in der 54. Minute nach einem Eckball am höchsten und erzielte den einzigen Treffer des Abends.

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