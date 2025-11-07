Schon dreimal hat ein schottischer Klub einen Europacup-Titel erringen können. Doch derzeit läuft es gar nicht.

In der WM-Qualifikation sind Schottlands Chancen auf eine Endrunden-Teilnahme 2026 intakt. Die «Bravehearts» liegen punktgleich mit Leader Dänemark auf Rang 2 der Gruppe C. Ganz anders der Zustand im Klubfussball:

Glasgow Rangers: 0:2-Heimniederlage gegen die AS Roma. Letzter Platz in der Europa League.

0:2-Heimniederlage gegen die AS Roma. Letzter Platz in der Europa League. Celtic Glasgow: 1:3-Niederlage bei Midtjylland (DEN). Rang 27 in der Europa League und damit ausserhalb der Playoff-Plätze.

1:3-Niederlage bei Midtjylland (DEN). Rang 27 in der Europa League und damit ausserhalb der Playoff-Plätze. Aberdeen: 0:0 bei Larnaka auf Zypern. Platz 33 in der Conference League.

Dundee und Hibernian schieden bereits in der Qualifikationsphase aus. Damit droht Schottland in der Uefa-Fünfjahreswertung ein weiterer Absturz. 2024 noch auf Rang 11, ist die traditionsreiche Liga derzeit nur noch 18. Erst durchschnittlich 2,6 Punkte haben die 5 Klubs gesammelt – weniger als der Kosovo, Armenien und ... Gibraltar.

Vor allem für die Rangers-Fans ist die Situation quälend. Der bei der Übernahme im Mai versprochene «Neustart» habe sich als «bislang katastrophal» erwiesen, bilanzierte die BBC nach der neuerlichen Europacup-Pleite.

Legende: Unruhe im Ibrox Stadium Rangers-Fans protestieren gegen CEO Patrick Stewart. Imago/Shutterstock

Resultate