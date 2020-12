Der Schweizer Stürmer Cedric Itten eröffnet für die Rangers bei Lech Posen das Skore.

Itten darf für die bereits qualifizierten Schotten erstmals in der Europa League von Beginn weg ran.

Die Europa-League-Historie von Cedric Itten liest sich überschaubar. Im März 2016 kam der Stürmer beim 0:3 des FC Basel beim FC Sevilla zu 20 Einsatzminuten. Vor einer Woche, als die Rangers gegen Lüttich (3:2) das Weiterkommen sicherstellten, wurde Itten in der 89. Minute eingewechselt.

Im abschliessenden Gruppenspiel durfte Itten nun erstmals in der EL-Gruppenphase von Anfang an ran. Und der 23-Jährige wusste seine Chance zu nutzen: Nach einem groben Fehler in der Defensive der Polen setzte sich Itten im Eins gegen Eins durch und traf satt in die nahe, obere Ecke. Es war in der 31. Minute das 1:0 für die Gäste. Am Ende hiess es 2:0.