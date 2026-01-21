Das Europa-League-Spiel Salzburg – Basel ist für Enrique Aguilar, den ehemaligen FCB-Junior, ein spezielles.

Bislang kommt Enrique Aguilar in dieser Saison auf 30 Europa-League-Minuten für RB Salzburg. Der 18-Jährige wurde gegen die Go Ahead Eagles und gegen Bologna jeweils für die Schlussviertelstunde eingewechselt.

Für den Schweizer Stürmer wäre es doppelt speziell, wenn er am Donnerstagabend im Heimspiel gegen den FC Basel zu weiteren Einsatzminuten käme. Denn Aguilar ist ein FCB-Junior, durchlief am Rheinknie sämtliche Juniorenstufen. Im Februar 2023 schloss er sich der Salzburger Nachwuchsabteilung an. Seit dieser Saison kommt der Teenager sporadisch auch in der 1. Mannschaft zum Zug.

Basler Bub trifft auf Klub-Ikone

«Ich bin noch immer ein Basler Bub», sagt der gebürtige Basler vor dem Wiedersehen mit seinem Stammverein. Er sei zwar nicht mehr so nahe am Team dran wie noch früher, aber: «Ein oder zwei FCB-Spiele in der Europa League habe ich gesehen.»

Aguilar freut sich insbesondere auf einen Spieler. «Xherdan Shaqiri ist eine Basler Legende», sagt er. Und wer weiss: Vielleicht ergattert sich Aguilar nach dem Spiel sogar das Leibchen des FCB-Captains.