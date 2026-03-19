In einer Minikrise kommt den Engländern der Europa-League-Achtelfinal gegen Lille gerade recht.

Legende: Seine Tore sind gefragt Aston Villas Ollie Watkins. Imago/Nur Photo

Welches Gesicht zeigt Aston Villa diesmal? Eine Frage, die man sich in dieser Saison vor einem Spiel der «Villans» immer wieder stellen muss. Auf eine wettbewerbsübergreifende Siegesserie von 11 (!) Partien im Spätherbst folgte später die bislang schlechteste Phase der Saison. Von den letzten neun Spielen gewannen die Engländer nur deren zwei.

Als Lichtblick in dieser Minikrise kommt die Europa League gerade recht. In dieser zeigte man bislang nämlich fast ausschliesslich seine starke Seite. Die Bilanz bei 9 Partien: 8 Siege und eine Niederlage. So überzeugte Villa auch beim 1:0-Auswärtssieg gegen Lille im Achtelfinal-Hinspiel.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League zwischen Aston Villa und Lille können Sie am Donnerstag um 21 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen.

Vom «zweifellos wichtigsten Spiel der Saison» sprach Captain John McGinn im Vorfeld des Rückspiels vom Donnerstag. Die aktuelle Ergebnisbaisse beeinträchtige die Moral der Mannschaft. In Zeiten des Zweifels sei es aber wichtig, «zusammenzuhalten, den Kopf oben zu behalten und dafür zu sorgen, dass es nach und nach wieder besser wird».

Dabei erinnerte der Schotte an den nicht wunschgemäss verlaufenen Saisonstart, als sein Team erst im 7. Anlauf den 1. Sieg einfahren konnte. Die Krise werde sich laut McGinn aber nicht von heute auf morgen lösen, sondern schrittweise geschehen. Der logische erste Schritt? Der Einzug in den Europa-League-Viertelfinal.

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