Saisonkartenbesitzer genossen für die EL-Spiele ein Vorkaufsrecht. Trotz Ticket gehen 256 Fans leer aus.

Legende: Gucken teilweise in die Röhre Fans des FC Basel, hier beim Quali-Spiel in Kopenhagen. Keystone / EPA / Liselotte Sabroe

In der Gruppenphase der Europa League bekommt es der FC Basel unter anderem auswärts mit dem SC Freiburg zu tun. Für die Fans von Rot-Blau ein äusserst attraktives Los, dauert die Reise ins Breisgau doch weniger lang als jede Auswärtsfahrt in der Super League.

Aufgrund der erwartet hohen Nachfrage für den Gästesektor erhielten Saisonkartenbesitzer der Basler deshalb ein Vorkaufsrecht. Der Ticketverkauf ging jedoch gründlich in die Hosen. Wegen einer «Kombination aus technischen Problemen und menschlichem Versagen» wurden 256 Tickets zu viel verkauft, informierte der Klub die vermeintlichen Ticketinhaber. Weil die Behörden in Freiburg die Partie als Risikospiel einstufen, sei es auch nicht möglich gewesen, zusätzliche Tickets zu bestellen.

Als Entschuldigung bietet der FCB Ersatztickets für ein anderes EL-Auswärtsspiel oder einen Gutschein für den Fanshop. Ob die Wogen dadurch geglättet werden können, ist fraglich. Bereits die Ticketpreise für die Heimspiele – diese sind im Schnitt 40 Prozent teurer als bei YB – sorgten für Stirnrunzeln.