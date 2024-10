Vielleicht hat Harry Maguire seinem Trainer Erik ten Hag vorerst den Job gerettet. Der Verteidiger erzielte im Europa-League-Spiel in Porto in der 91. Minute das 3:3 für Manchester United. Zuvor hatten es die «Red Devils» geschafft, einen 2:0-Vorsprung leichtfertig aus der Hand zu geben.

Maguire-Einwechslung: Goldenes Händchen oder Verzweiflungstat?

Unter anderen Voraussetzungen wäre Ten Hag vielleicht für seinen Einfall, den kopfballstarken Maguire für die Schlussphase einzuwechseln, gelobt worden. Doch trotz des späten Ausgleichs bleibt der Niederländer eine der meistdebattierten Personalien in der Premier League.

Dass er beim Stand von 2:3 mit Jonny Evans und Maguire zwei gelernte Innenverteidiger brachte (wenn auch für ihre Äquivalente Matthijs de Ligt und Lisandro Martinez), sorgte in den Sozialen Medien eher für Spott als für Applaus.

Krebsgang in der Premier League

In der Europa League vertreten ist Manchester United überhaupt nur, weil es letzte Saison den FA Cup gewann. Es war ein einsamer Höhepunkt in einer historisch schwachen Premier-League-Saison, in der lediglich Platz 8 herausschaute.

Die Fans erhofften sich für die neue Spielzeit Besserung, bisher blieb diese aber aus. Mit 7 Punkten aus 6 Spielen dümpelt ManUnited auf Platz 13 der Tabelle herum. In der Europa League gab es bisher zwei Unentschieden gegen Twente Enschede und Porto. Der Abend im Estadio do Dragao offenbarte noch weitere Krisensymptome:

Captain Bruno Fernandes flog zum zweiten Mal innert 5 Tagen vom Platz. Bereits beim desolaten 0:3 gegen Tottenham am Sonntag hatte er die rote Karte gesehen.

flog zum zweiten Mal innert 5 Tagen vom Platz. Bereits beim desolaten 0:3 gegen Tottenham am Sonntag hatte er die rote Karte gesehen. Marcus Rashford vernachlässigte beim 1:2-Anschlusstreffer die Verteidigungsarbeit sträflich und wurde zur Pause ausgewechselt. Ten Hag verneinte, dass die Massnahme etwas mit der Aktion zu tun hatte. Er müsse eben rotieren.

Legende: Schon wieder Rot Bruno Fernandes wird in seiner Heimat Portugal nach der zweiten gelben Karte des Platzes verwiesen. imago images/Shutterstock

Überhaupt übt sich der 54-Jährige, seit 2 Jahren im Amt, gerne mantraartig in Durchhalteparolen: «Wir sind in einem Prozess, wartet ab. Es geht darum, das Team weiterzuentwickeln. Wir werden arbeiten und kämpfen. Abgerechnet wird am Schluss der Saison», sagte er am späten Donnerstagabend.

Am Sonntag steht schon das nächste schwierige Spiel an. Dann gastiert Ten Hags Mannschaft in Birmingham bei Aston Villa, wo die Stimmungslage nach dem 1:0-Coup über Bayern München in der Champions League eine ganz andere ist.

