Übersicht Europa League

Nach dem 6. Spieltag und vor der kurzen Pause der Europa League beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Legende: Die Aufgabe ist schwierig... ... aber nicht unlösbar für Basel. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Nach 6 Spieltagen geht die Europa League in eine einmonatige Pause, erst Ende Januar stehen die Runden 7 und 8 an, welche die Ligaphase beschliessen. Die Top 8 kommen dann direkt in die Achtelfinals, die Teams auf den Rängen 9 bis 24 qualifizieren sich für die Playoffs. Nach drei Vierteln des Pensums blicken wir zurück und beurteilen die Ausgangslage der Schweizer Teams Basel und YB.

Wie stehen die Schweizer Teams da?

Mit 9 Punkten hat YB 3 Zähler mehr gesammelt als der FC Basel. Das widerspiegelt sich natürlich auch in der Tabelle. Die Berner liegen auf dem 21. Rang und wären damit aktuell für die Playoffs qualifiziert. Basel belegt den 26. Rang und wäre damit ausgeschieden.

In der Conference League, in der bereits kommenden Donnerstag die 6. und letzte Runde steigt, liegt Lausanne derzeit auf Rang 16. Zum Abschluss trifft das Team von Trainer Peter Zeidler in einer Woche zuhause auf die Fiorentina. Ein Zähler reicht dann auf jeden Fall zum Einzug in die Sechzehntelfinals. Mit etwas Schützenhilfe in den anderen Partien kann man sich allenfalls sogar eine Niederlage leisten.

Wie heissen die weiteren Gegner von Basel und YB?

Basel trifft am 22. Januar auswärts auf Salzburg und eine Woche später zuhause auf Viktoria Pilsen. Während die Österreicher hinter den Baslern klassiert sind, liegen die Tschechen komfortabel im Tabellenmittelfeld. YB misst sich in der 7. Runde zuhause mit Lyon, zum Abschluss steht das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart an.

Wie stehen die Chancen auf das Weiterkommen?

Beide Teams brauchen definitiv noch Punkte. Es wird davon ausgegangen, dass zum Weiterkommen mindestens 10 Punkte nötig sind. Mit 11 Punkten sollte man auf jeden Fall in den Playoffs stehen. YB reicht also aus den letzten beiden Partien ein Sieg, Basel braucht mindestens vier Punkte. Ein schwieriges, aber angesichts der Gegner von «Rotblau» nicht aussichtsloses Unterfangen.

Wo steht die Schweiz in der Fünfjahreswertung?

Im Live-Ranking steht die Schweiz auf dem 15. Rang. Dank den Punktgewinnen von Basel und YB sowie auch von Lausanne in der Conference League konnte sich die Schweiz um zwei Plätze verbessern. Der Abstand nach vorne ist jedoch deutlich, während von hinten Zypern und Österreich ordentlich Druck machen.

Welche Entscheide sind schon gefallen?

Die Top-Teams haben das Ticket für die K.o.-Phase schon in der Tasche, fix im Achtelfinal steht aber noch niemand. Hoffnungen auf die Playoffs dürfen sich noch fast alle Teams machen – einzig Nizza ist zwei Spieltage vor Schluss bereits definitiv ausgeschieden.

Übersicht Europa League