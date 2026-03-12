VfB-Stürmer Deniz Undav will in der Europa League gegen Porto weitere Argumente für eine WM-Teilnahme im Sommer sammeln. Er hat viele Fürsprecher, doch Julian Nagelsmann scheint kein Fan von ihm zu sein.

Legende: Strotzt vor Selbstvertrauen Deniz Undav. imago images/Sportfoto Rudel

Es ist März, und der VfB Stuttgart tanzt noch auf drei Hochzeiten: In der Bundesliga befindet man sich als Tabellenvierter auf Champions-League-Kurs. Im DFB-Pokal steht man nach dem Titelgewinn im letzten Jahr auch heuer wieder im Halbfinal. Und in der Europa League gelang über die Playoffs (gegen Celtic Glasgow) der Sprung in die Achtelfinals. Dort sind die Chancen auf ein erneutes Weiterkommen gegen Porto intakt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Stuttgart und Porto können Sie am Donnerstag live auf SRF zwei und in der Sport App verfolgen. Das Vorprogramm mit Experte Beni Huggel beginnt um 18:15 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 18:45 Uhr.

Für Stürmer Deniz Undav ist das alles schön und recht, doch nur allzu gerne würde er sich nach der Saison noch einer weiteren Herausforderung stellen. Er will mit dem DFB-Team an der WM in den USA, Kanada und Mexiko für Furore sorgen. Doch da gibt es einen Haken: Seit Juni 2025 wurde der 29-Jährige nicht mehr aufgeboten. Zu Beginn der Saison war Undav noch verletzt, doch auch in der finalen Phase der WM-Quali im Herbst baute Julian Nagelsmann nicht auf ihn.

Ist er gegen die Schweiz dabei?

In Deutschland ist eine Debatte entbrannt: Kann es sich Nagelsmann wirklich leisten, auf den hinter Harry Kane besten Torschützen der Bundesliga (15 Tore in 21 Spielen) zu verzichten? Der Coach des deutschen Nationalteams hat sich bezüglich Aussagen über eine allfällige Nomination Undavs für die Testspiele am 27. März gegen die Schweiz und am 30. März gegen Ghana in Zurückhaltung geübt.

Ich finde es schade, dass ich mich immer rechtfertigen muss.

Undav gilt nicht als klassischer Mittelstürmer wie etwa Niclas Füllkrug oder Tim Kleindienst, die sich mit Verletzungen und/oder Formtiefs herumschlagen. Gleiches gilt für Nick Woltemade oder Kai Havertz, die in der Gunst Nagelsmanns offenbar höher stehen.

«Ich finde es schade, dass ich mich immer rechtfertigen muss», beklagte sich Undav jüngst öffentlich. «Es ist nicht meine Schuld, dass ich die Qualität habe, auf der 10 zu spielen. Man redet dann nicht über mich als Stürmer.»

Matthäus als Fürsprecher

Rückendeckung erhält Undav nicht nur beim VfB, wo sich Trainer Sebastian Hoeness oder Teamkollege Ermedin Demirovic («Deniz muss mit zur WM») für ihn aussprechen. Lothar Matthäus hält ebenfalls grosse Stücke auf ihn: «Ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen.» Ähnlich klingt es bei anderen Experten und Grössen des deutschen Fussballs.

Werbung in eigener Sache hat Undav zuletzt zur Genüge gemacht. In den letzten vier Bundesliga-Spielen hat er immer getroffen. Wettbewerbsübergreifend steht er bei 19 Treffern und 12 Assists in 34 Partien dieser Spielzeit. In der Europa League hat er unter anderem gegen YB einen Treffer erzielt.

Europa League