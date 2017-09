Weiterhin in der Krise: Lugano unterliegt auch Bukarest

Lugano hat auch sein 2. Gruppenspiel in der Europa League verloren. Gegen den FCS Bukarest setzte es trotz einer ansprechenden ersten Halbzeit eine 1:2-Niederlage ab.

Die Live-Highlights bei Lugano - FCS Bukarest 3:02 min, vom 28.9.2017

Da Costa: «Es ist wieder ein bitterer Abend» 0:17 min, vom 28.9.2017

Bukarest wendet die Partie dank 2 Treffern nach der Pause

Im anderen Spiel der Gruppe G schlägt Viktoria Pilsen Be'er Scheva mit 3:1

YB kommt derweil gegen Skenderbeu nicht über ein 1:1 hinaus

Nach der Auftaktschlappe gegen Be'er Scheva kam Lugano auch gegen den FCS Bukarest nicht zu seinen ersten Europa-League-Punkten. Ein Doppelschlag der Rumänen in der 2. Halbzeit brach den Tessinern das Genick:

58. Minute: Constantin Budescu zimmert den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte.

64. Minute: Junior Morais trifft per Direktabnahme zum 2:1. Wie beim Ausgleichstreffer bleibt David Da Costa ohne Abwehrchance.

Bottani zieht cool ab – und bringt Lugano früh in Führung

Dabei gelang der Tami-Equipe ein vielversprechender Start in die Partie. Mattia Bottani erzielte bereits in der 14. Minute auf Pass von Davide Mariani das 1:0. Kurz vor der Pause hatte Mariani gar das 2:0 auf dem Fuss, traf mit seinem Schlenzer aus 18 Metern aber nur den Pfosten.

Leistungsabfall nach der Pause

Waren die Tessiner vor dem Pausentee noch die klar aktivere Mannschaft, bauten sie in der 2. Halbzeit stark ab. Mit vielen Fehlzuspielen brachten sie die Gäste zurück ins Spiel, so dass diese am Ende ohne grossen Aufwand zu 3 Punkten kamen.

Pilsen bezwingt Be'er Scheva

Im Gegensatz zu Lugano auf eine Auftaktniederlage reagieren konnte Viktoria Pilsen. Die Tschechen feierten einen souveränen 3:1-Sieg über Be'er Scheva.

Zusammenfassung Viktoria Pilsen - Be'er Scheva 1:36 min, vom 28.9.2017

