Bulgariens Serienmeister jagt den 15. Meistertitel in Folge – und gastiert am Donnerstag in der Europa League bei den Young Boys.

Ludogorets Rasgrad – der Gegner der Young Boys am Donnerstag in der 3. Runde der Ligaphase in der Europa League – ist seit der Saison 2011/12 das Mass aller Dinge in der bulgarischen Liga. Seit dieser Spielzeit hat kein anderes Team in Bulgarien die Meisterschaft gewonnen. Nunmehr 14 (!) Titel in Folge hat Rasgrad eingeheimst, womit nur noch einer zur Egalisierung des Weltrekords fehlt.

Team aus dem Südpazifik schwingt oben aus

Den Weltrekord mit 15 gewonnenen Meisterschaften in Folge hält aktuell Tafea. Der Klub aus Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik, stellte diese Marke zwischen 1994 und 2008 auf. 14 Titel in Serie weisen neben Ludogorets auch der lettische Klub Skonto Riga und die Lincoln Red Imps aus Gibraltar auf. Zum Vergleich: Von den grossen Klubs in den europäischen Ligen holte Bayern München zwischen 2013 und 2023 elf Mal in Folge die Meisterschale.

YB – Ludogorets live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Sie können die Europa-League-Partie zwischen YB und Ludogorets Rasgrad am Donnerstag live auf SRF zwei und im Stream in der Sport App mitverfolgen. Um 20:10 Uhr beginnt die Übertragung, Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

In der laufenden bulgarischen Meisterschaft zeichnet sich aktuell aber ein spannendes Rennen ab. Rasgrad belegt mit 23 Punkten aus 11 Spielen den 3. Platz (6 Siege, 5 Unentschieden). Vor dem Team aus dem Nordosten Bulgariens liegen noch die beiden Hauptstadt-Klubs Levski Sofia und Rekordmeister ZSKA Sofia.

Ludogorets gewinnt Testspiel im Januar

YB und Ludogorets sind sich noch nie in einem Pflichtspiel gegenübergestanden, haben aber zweimal eine Testpartie absolviert. Das letzte Aufeinandertreffen ist erst knapp 10 Monate her. Im Rahmen der Trainingslager in der Türkei im Januar feierten die Bulgaren einen 1:0-Erfolg.

Duah bei Rasgrad weiterhin verletzt

Mit Kwadwo Duah steht bei Bulgariens Serienmeister auch ein Schweizer unter Vertrag. Der sechsfache Nationalspieler wechselte im Sommer 2023 von Nürnberg zu Ludogorets. Aufgrund einer Verletzung hat der 28-Jährige in der laufenden Saison aber noch keine Partie bestritten.

