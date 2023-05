Eineinhalb Monate vor der Frauen-WM in Australien und Neuseeland sind schon viele Tickets verkauft. In Deutschland geht der Rechte-Streit weiter.

Legende: In Australien und Neuseeland hofft man auf volle Stadien Fans der «Matildas» während der Frauen-WM 2019. imago images/DeFodi

50 Tage vor Beginn der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland sind gemäss den Organisatoren 850'000 Tickets abgesetzt worden, vor 50 Tagen waren es noch 200'000 weniger. Die Organisatoren streben den Rekordwert von 1,5 Million Tickets an.

Verhandlungen um Rechte dauern an

Derweil schwelt in Europa der Streit um die TV-Rechte weiter. Dies trübt beispielsweise in Deutschland die Vorfreude. «Ich kann nur immer wieder diesen Appell aussprechen: Seid lösungsorientiert, findet eine Möglichkeit», mahnte die zunehmend genervte DFB-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg. «Es würde nur Verlierer und Verliererinnen geben, wenn diese WM im Fernsehen nicht gezeigt wird.»

Am 20. Juli wird in Auckland mit der Partie zwischen Gastgeber Neuseeland und Norwegen die Frauen-WM 2023 offiziell eröffnet. Co-Gastgeber Australien duelliert sich gleichentags in Sydney mit Irland. Das Schweizer Frauen-Nationalteam, das in der Gruppe A auf Norwegen, Neuseeland und die Philippinen trifft, startet am Freitag, 21. Juni in die WM.

