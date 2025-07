Der saudische Vertreter nutzt gegen den Titelverteidiger seine Chancen und stösst in den Viertelfinal vor.

Al Hilal schockt Manchester City in der Verlängerung

6. Achtelfinal an Klub-WM

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Jubeln frenetisch Die Spieler von Al Hilal. Reuters/Action Images

Nach einem energischen Start in die Verlängerung fing sich Manchester City in Orlando entgegen dem Spielverlauf plötzlich das 3. Gegentor ein. Kalidou Koulibaly nickte nach einem Eckball in der 94. Minute zum 3:2 für Al Hilal ein.

Doch der Titelverteidiger der Klub-WM schaffte es noch in der 1. Halbzeit der Zusatzschlaufe, das Abwehrbollwerk des Teams von Simone Inzaghi zu durchbrechen. Phil Foden erzielte in der 104. Minute nach einer Flanke Rayan Cherkis aus spitzem Winkel das 3:3.

Marcos Leonardo mit der Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel nahmen die «Citizens» (ab der 53. Minute mit Manuel Akanji) den Fuss vom Gaspedal. Al Hilal genoss im Spiel nach vorne mehr Raum – und konnte diesen ausnutzen. In der 112. Minute stocherte Marcos Leonardo den Ball nach einem Abpraller Edersons zum 4:3 über die Linie.

Darauf fand Manchester City keine Antwort mehr. Zwar drückte die Mannschaft von Pep Guardiola auf den neuerlichen Ausgleich. Die «Skyblues» konnten Goalie Bono aber kein 4. Mal bezwingen.

Nach 90 Minuten hatte es 2:2 gestanden. Im Viertelfinal trifft Al Hilal auf Fluminense.

Klub-WM