Die Madrilenen stehen dank einem 1:0 gegen die «Alte Dame» an der Klub-WM in den USA im Viertelfinal.

Legende: Aktuell ein gewohntes Bild an der Klub-WM Gonzalo Garcia dreht jubelnd ab. Imago/Sportimage

Die madrilenische Entdeckung des Turniers hat wieder zugeschlagen: Gonzalo Garcia entschied mit seinem 3. Tor an der Klub-WM den Achtelfinal in Miami zugunsten seiner Farben. Der 21-Jährige setzte sich im Luftkampf gekonnt durch und nickte eine Flanke von Neuzugang Trent Alexander-Arnold zum 1:0 für Real Madrid ins Tor (54.).

Gute 10 Minuten später musste Garcia, der in der spanischen Meisterschaft erst in den letzten drei Partien eingesetzt worden war, bereits weichen. Für ihn kam Superstar Kylian Mbappé, der seine ersten Einsatzminuten in Übersee erhielt. In der Gruppenphase hatte er aufgrund einer Magen-Darm-Infektion gefehlt.

Dortmund oder Monterrey?

Von Juventus blieb eine Reaktion auf den Gegentreffer aus. Die grösste Chance für die Italiener hatte Randal Kolo Muani bereits nach einer Viertelstunde vergeben: Sein Lupfer flog knapp über die Latte.

Der Gegner von Real wird in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit ermittelt: Dortmund trifft auf Monterrey.

