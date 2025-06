Legende: Konnte die Pleite auch nicht verhindern Lionel Messi (links) beobachtet PSG-Verteidiger Nuno Mendes. Reuters/Imagn Images

Bei den US-Fans dürfte sich spätestens nach diesem Fussball-Abend grosse Ernüchterung eingestellt haben. Mit Inter Miami ist der letzte Vertreter der Major League Soccer sang- und klanglos ausgeschieden. Die Seattle Sounders (0 Punkte) und der Los Angeles FC (1 Zähler) waren bereits in der Gruppenphase gescheitert.

Das Ensemble um den 8-fachen Weltfussballer Lionel Messi stand in Atlanta vor über 65'000 Zuschauern von Anfang an auf verlorenem Posten. Schon nach 6 Minuten köpfelte Joao Neves freistehend zum 1:0 für Paris Saint-Germain ein. Drei Tore kurz vor der Pause brachen Inter Miami das Genick. Keine gute Figur machten dabei Messis Kollegen aus erfolgreichen Barcelona-Zeiten.

Altherren-Truppe geht unter

Vor dem 0:2 von Neves vertändelte der 36-jährige Sergio Busquets als hinterster Mann den Ball, beim 0:4 durch Achraf Hakimi stand Jordi Alba (ebenfalls 36) im Niemandsland. Sämtliche Treffer fielen über seine linke Abwehrseite. Messi und Luis Suarez, beide 38 Jahre alt, traten offensiv kaum einmal in Erscheinung. Messi (80.) zwang mit einem Kopfball Gianluigi Donnarumma immerhin zu einer Parade.

Ganz anders die Pariser. Désiré Doué und Khvicha Kvaratskhelia konnten sich nach Belieben in Szene setzen. Ein weiterer Treffer fiel nur nicht, weil PSG deutlich Tempo rausnahm. Ousmane Dembélé kam erst nach einer Stunde auf den Platz.

PSG gegen Bayern oder Flamengo

Das Team von Coach Luis Enrique trifft im Viertelfinal am nächsten Samstag erneut in Atlanta auf den Sieger des Duells Bayern München vs. Flamengo, das am späten Sonntagabend ausgetragen wird.

