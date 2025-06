Eine bunte Zeremonie, viel Musik und ein Feuerwerk vor dem Anpfiff. Nicht gezündet wurde dieses dann aber auf dem Rasen. Entsprechend trennten sich Al Ahly und Inter Miami bei der Ouvertüre zur reformierten Klub-WM mit 32 Teams leistungsgerecht torlos.

Im Hard Rock Stadium von Miami hätte Lionel Messi das Spiel beinahe noch für Inter entschieden: Seinen Schlenzer aus dem Halbfeld lenkte der ägyptische Torhüter Mohamed El-Shenawy in der Nachspielzeit an die Latte (90.+6). Doch die späte Druckphase des Gastgebers blieb unbelohnt. Zuvor hatte Al Ahly über weite Strecken bessere Chancen besessen: So scheiterte Nationalspieler Trezeguet mit einem Foulelfmeter an Oscar Ustari (43.).

Legende: Der von ihm versprühte Zauber war überschaubar Lionel Messi tritt eine Ecke. Keystone/AP Photo/Lynne Sladky

Wenig leere Plätze

Offiziell 60'927 Fans waren ins gut 64'000 Menschen fassende Stadion gekommen. Die vom Weltverband Fifa befürchteten spärlich gefüllten Tribünen gab es zumindest zum Start nicht. Der Ticketverkauf für das Turnier war trotz zuletzt drastisch reduzierter Preise schleppend verlaufen.

