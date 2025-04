Legende: Nach zweieinhalb Jahren und 9 Titeln ist Schluss Marcel Koller steht bei Al Ahly in Zukunft nicht mehr an der Seitenlinie. Imago/NurPhoto

Ägypten: Koller muss nach CL-Aus gehen

Der ägyptische Klub Al-Ahly hat sich am Samstag von seinem Schweizer Trainer Marcel Koller getrennt. Einen Tag zuvor war Al-Ahly im Halbfinal der afrikanischen Champions League gescheitert. Koller war seit September 2022 Trainer beim ägyptischen Rekordmeister. In seiner zweieinhalbjährigen Amtszeit führte er den Klub zu insgesamt 9 Titeln. Unter anderem gewann man 2023 und 2024 jeweils das Double bestehend aus Meisterschaft und Champions League. In der aktuellen Saison ist Al-Ahly jedoch auch in der Liga nicht auf Meisterkurs.

Bulgarien: Nächster Titel für Duah

Der Schweizer Nati-Spieler Kwadwo Duah hat auch in seiner 2. Saison bei Ludogorets Rasgrad den bulgarischen Meistertitel gewonnen. Der 28-jährige Stürmer trug zum 2:0-Heimsieg gegen Tscherno More den Treffer zum Schlussstand bei. Für den in diesem Jahr lange Zeit verletzten Duah war es das 4. Tor in den letzten 5 Einsätzen. Ludogorets ist der sicherste Meistertipp im Europa: Zum 14. Mal in Folge gewann der Klub den Titel und egalisierte damit die europäischen Bestmarken von Lettlands Skonto Riga (1991 bis 2004) und Gibraltars Lincoln Red Imps (2003 bis 2016).