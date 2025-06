An der Klub-WM in den USA sehen die Fans in Miami vier Tore und drei Platzverweise.

Legende: Hitziges Duell in Miami Im Duell Benfica gegen Boca flogen nicht weniger als drei Spieler vom Platz. Keystone/REBECCA BLACKWELL

Die Boca Juniors haben zum Auftakt in die Klub-WM einen Achtungserfolg aus der Hand gegeben und gehen leicht angeschlagen in das anstehende Duell mit dem FC Bayern. Der Traditionsklub aus Buenos Aires kam in der Gruppe C gegen Benfica Lissabon trotz einer 2-Tore-Führung nur zu einem 2:2.

Captain Miguel Merentiel (21.) und Rodrigo Battaglia (27.) hatten Boca, das noch ohne seinen verletzten Starstürmer Edinson Cavani auskommen musste, in Miami in Führung gebracht. Doch ausgerechnet die beiden argentinischen Weltmeister Angel di María (45.+3) und Nicolas Otamendi (84.) glichen für Benfica gegen ihre Landsmänner noch aus.

Gleich drei rote Karten

In der Partie zwischen Benfica und Boca, wo Nati-Verteidiger Lucas Blondel nicht zum Einsatz kam, gab es nicht weniger als drei rote Karten. Unmittelbar vor der Pause flog Ander Herrera (Boca) vom Platz, di Maria verwertete den fälligen Foulelfmeter.

In der 72. Minute musste auch Andrea Belotti (Benfica) nach einem Kopftreffer gegen Ayrton Costa vorzeitig unter die Dusche. In der Schlussphase folgte ihm Boca-Verteidiger Nicolás Figal (88.) nach einem groben Foulspiel.

Boca nun gegen die Bayern

In der Nacht auf Samstag trifft Boca nun auf die Bayern, die ihren Auftakt gegen Auckland City am Sonntag deutlich mit 10:0 gewonnen hatten. Der deutsche Meister dürfte dennoch gewarnt sein. Schliesslich gab die Partie auch einen Vorgeschmack auf die Atmosphäre, die die Bayern in Miami erwarten wird. Das Hard Rock Stadium war fest in argentinischer Hand, die lautstarke Unterstützung der Fans schien die Mannschaft zu beflügeln.

Resultate