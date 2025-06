Nach dem torlosen Remis im Eröffnungsspiel zwischen Inter Miami und Al Ahly hat der deutsche Meister an der Klub-WM in den USA im ersten Spiel der Gruppe C nicht mit Treffern gegeizt. Die Bayern setzten sich in Cincinnati gegen Auckland 10:0 durch.

Zweifacher Müller, dreifacher Musiala

Bereits in der 6. Minute eröffnete Kingsley Coman auf Vorarbeit von Neuzugang Jonathan Tah das Skore. Danach ging es im gleichen Stil weiter, zur Pause hiess es bereits 6:0. Thomas Müller, der sich in den USA auf Abschiedstour befindet und von Anfang an randurfte, liess sich dank seinen Treffern zum 5:0 und 10:0 wie Coman und Michael Olise als Doppeltorschütze feiern. Der nach einer Stunde eingewechselte Jamal Musiala erzielte zwischen der 67. und 84. Minute gar einen lupenreinen Hattrick.

Legende: Traf zum 5:0 und zum 10:0 Thomas Müller (Mitte). imago images/MIS

Das bedauernswerte neuseeländische Team, das aus Amateur-Spielern besteht, kam zu keinen nennenswerten Offensivaktionen. Die Münchner dürften in den weiteren Gruppenspielen gegen die Boca Juniors (21.06.) und Benfica Lissabon (24.06.) deutlich mehr gefordert werden.

Service zur Klub-WM