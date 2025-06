Legende: Voller Körpereinsatz Gregor Kobel gegen den heranstürmenden Everaldo. Keystone/Seth Wenig

Zum Auftakt in der Gruppe F an der Klub-WM teilen sich der BVB und Fluminense torlos die Punkte.

Gregor Kobel rettet einer harmlosen Borussia aus Dortmund den einen Punkt.

Die Gruppe E wird um 21:00 Uhr mit dem Spiel River Plate (ARG) vs. Urawa Red Diamonds (JPN) lanciert.

Die BVB-Spieler sind es sich eigentlich gewohnt, in einem Stadion mit einem Fassungsvermögen von über 80'000 Plätzen zu spielen. Im MetLife Stadium in New Jersey haben sogar noch etwas mehr Leute Platz. Zum Auftakt der Borussia in die Klub-WM gegen Fluminense (BRA) war dieses aber höchstens zur Hälfte ausgelastet.

Diese sahen einen vermeintlichen Favoriten, der sich glücklich schätzen kann, gegen Fluminense einen Punkt eingefahren zu haben. Die Brasilianer waren einem Tor näher als der BVB.

Kobel rettet schwachen BVB

Am nächsten kam Fluminense dem 1:0 in der 69. Minute, in der es 2 seiner 5 Schüsse aufs Tor verzeichnete. Gregor Kobel war schon bei Everaldos Flachschuss gefordert, lenkte diesen zur Seite ab. Dort stürmte Nonato heran und schoss den Ball aus wenigen Metern Kobel an die ausgestreckten Arme.

Wer etwas wie eine Schlussoffensive des BVB erwartete, wurde enttäuscht. Bis auf einen Weitschuss Niklas Süles in der Nachspielzeit blieb die Leistung der Deutschen äusserst fahrig. Der Auftritt der Dortmunder war über das gesamte Spiel ideen- und lustlos.

Kobel auch körperlich gefordert

Die Brasilianer waren schon von Beginn an das willigere, körperliche und bessere Team gewesen. Vor dem Seitenwechsel probierten es die Mannen aus Rio de Janeiro mit einigen Distanzschüssen (34./36.), Kobels Kasten blieb aber sauber.

Auf Kobel flogen nicht nur reihenweise Bälle, sondern auch mal Gegenspieler zu: In der 50. Minute rasselte Everaldo voll in den Schweizer Schlussmann hinein, der darauf behandelt werden musste, die Partie aber zu Ende spielte.

So geht es weiter

Dortmund trifft am Samstagabend um 18:00 Uhr Schweizer Zeit auf Mamelodi Sundowns aus Südafrika. Fluminense spielt um Mitternacht von Samstag auf Sonntag gegen Ulsan (KOR). Mamelodi Sundowns und Ulsan treffen in der Nacht auf Mittwoch (3:00 Uhr) aufeinander.

Klub-WM