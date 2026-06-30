Das aberkannte Tor von Jonathan Tah im Sechzehntelfinal der Fussball-WM gegen Paraguay zum 2:1 wegen eines angeblichen Foulspiels sorgt für Ärger und Diskussionen. «Das ist nicht nur ein Skandal, das ist ein Vollskandal», sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann im ZDF: «Das ist nicht mal ansatzweise ein Foulspiel.» Bei MagentaTV hatte er die Entscheidung zuvor als «Witz» bezeichnet.

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Was war passiert? Nach einer Ecke köpfelte Tah Deutschland zur 2:1-Führung. Doch dann griff der VAR wegen eines angeblichen Fouls von Waldemar Anton gegen Paraguays Keeper Orlando Gill ein. Nachdem der Unparteiische Jalal Jayed aus Marokko einen Hinweis aufs Ohr bekommen und sich die Aktion noch einmal am Monitor angesehen hatte, entschied er auf Foulspiel.

Klopp findet es «brutal»

«Fakt ist, wenn dieses Tor irregulär ist, dann wird Arsenal nicht englischer Meister. Ich glaube, die haben 60 Prozent ihrer Tore so geschossen», sagte Trainer-Ikone Jürgen Klopp bei MagentaTV. «Dementsprechend ist das natürlich brutal. Es entscheiden Kleinigkeiten – und das ist eine grosse Kleinigkeit, die entscheidet. Denn wir gewinnen das Spiel, wenn der Ball drin ist.»

ZDF-Experte und Ex-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer meinte, es sei ein Fehler gewesen, dass der VAR sich bei der Aktion eingeschaltet habe. «Und der zweite Fehler ist, dass der Schiedsrichter auf gut Deutsch gesagt nicht so viel ‹Cojones› hatte, sich über diese Entscheidung hinwegzusetzen und zu sagen: Nein, das ist kein Foul, das ist für mich ein glasklares Tor.»

Clattenburg sieht's anders

Anton habe weder gehalten noch gerempelt, und der Torhüter geniesse im Fünfmeterraum «keinen besonderen Schutz, deswegen ist das eine klare Fehlentscheidung», sagte Ex-Schiedsrichter Kinhöfer weiter.

Eine andere Meinung äusserte der frühere englische Schiedsrichter Mark Clattenburg. «Das ist ein klares Foul für mich», sagte er beim US-Sender Fox Sports.