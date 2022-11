Die USA und Wales trennen sich an der WM 2022 in Katar zum Auftakt 1:1 unentschieden.

Gareth Bale belohnt Wales mit seinem Penaltytor für eine dürftige Leistung reich.

Im anderen Spiel der Gruppe B kantert England den Iran mit 6:2 nieder.

Lange trat Gareth Bale in seinem 109. Länderspiel kaum in Erscheinung. Doch der 33-jährige Rekordspieler von Wales stellte seinen Wert für die Nationalmannschaft in der 82. Minute doch noch unter Beweis. Nach einem rüden Einsteigen des US-Verteidigers Walker Zimmerman im Strafraum trat der Gefoulte gleich selber zum Penalty an. Bale behielt die Nerven und traf entschlossen in die rechte Ecke zum 1:1 – zum 41. Mal im Nationaldress. Dabei blieb es, obwohl Brennan Johnson in der 89. Minute gar noch eine Chance auf den Sieg hatte.

00:40 Video Bale wird gefoult und verwandelt den Penalty Aus FIFA WM 2022 vom 21.11.2022. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Im ersten WM-Spiel seit 64 Jahren (1958 war man in Schweden in den Viertelfinal gekommen) hatte Wales zuvor seine Zurückhaltung kaum ablegen können. Erst in der 2. Halbzeit kamen die Briten aus ihrem Schneckenhaus und durch Ben Davies in der 64. Minute zur ersten echten Chance. Seinen Kopfball konnte Matt Turner im amerikanischen Kasten behändigen.

Weah bringt die USA in Führung

Zu Beginn waren es klar die US-Amerikaner gewesen, die im Ahmad Bin Ali Stadium von Al-Rayyan das Geschehen bestimmt hatten. Von der Kulisse mit vielen stimmgewaltigen walisischen Fans zeigten sie sich überhaupt nicht beeindruckt. Sie brauchten keine lange Anlaufzeit, um erste Akzente zu setzen: Bereits in der 9. Minute verpasste Josh Sargent mit einem Kopfball an den Aussenpfosten die Führung.

Im gleichen Stil ging es weiter: Die Schützlinge von Gregg Berhalter schnürten Wales mit viel Ballbesitz hinten ein und schlugen in der 36. Minute Kapital aus ihrer Überlegenheit. Tim Weah, von Christian Pulisic glänzend in die Tiefe geschickt, spitzelte den Ball per Aussenrist an Wayne Hennessey vorbei in die Maschen. Der 22-jährige Sohn des legendären George Weah, Weltfussballer von 1995, hat seinem Vater nicht nur den Treffer voraus: Mit Liberia war Weah senior nie an einer WM dabei.

00:36 Video Weah bringt die USA in Führung Aus FIFA WM 2022 vom 21.11.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Die USA, die ihrerseits nach der Absenz in Russland zum ersten Mal seit 2014 wieder ein WM-Spiel bestritten, müssen sich vorwerfen lassen, in der 2. Halbzeit nicht mit der gebotenen Vehemenz den zweiten Treffer gesucht zu haben.

So geht es weiter

Wales tritt am Freitag gegen den Iran als Favorit an. Die USA messen sich gleichentags mit England, das mit einem Kantersieg in die WM gestartet ist.