Argentinien schlägt an der WM 2022 in Katar in der Gruppe C Mexiko mit 2:0.

Lionel Messi erlöst die «Albiceleste» mit dem 1:0. Er egalisiert damit 2 Marken von Diego Armando Maradona an einem Tag.

Grösste WM-Kulisse seit 1994: Das Stadion in Lusail (88'966 Plätze) ist ausverkauft.

Im 2. Spiel in der Gruppe C schlägt Polen Saudi-Arabien.

Und was macht eigentlich Lionel Messi? Das hätte man sich nach einer guten Stunde fragen können. «La Pulga» fand gegen Mexiko nicht ins Spiel. Einen Freistoss in der 51. Minute verzog er deutlich, sonst hatte er mit der mexikanischen Härte zu kämpfen. Die Mittelamerikaner hielten das 0:0 geschickt.

Doch in der 64. Minute tat er das, was Weltklassespieler in diesen Situationen eben so tun: Er sorgte aus dem Nichts für den Unterschied. 25 Meter vor dem Tor wurde er nicht ganz so eng gedeckt, von Angel Di Maria angespielt und zog blitzschnell ab. Sein Flachschuss landete in der rechten unteren Ecke, das erlösende 1:0 war Tatsache.

00:39 Video Messi bringt Argentinien per Flachschuss in Führung Aus FIFA WM 2022 vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Spiele, Tore, Todestag

Der Treffer war Messis 8. WM-Tor, er zog damit mit Diego Armando Maradona gleich. Damit nicht genug: Das Spiel gegen Mexiko war Messis 21. WM-Einsatz, auch in dieser Statistik liegt er nun mit der Argentinien-Legende gleichauf. Und da es manchmal Zufälle gibt, die es gar nicht gibt – diese Marken egalisierte Messi nur einen Tag nach Maradonas zweitem Todestag.

Den Deckel auf die Partie machte der junge Enzo Fernandez. Die 88'966 Zuschauer im ausverkauften Lusail Stadium staunten nicht schlecht, als der 21-Jährige den Ball nach einem Übersteiger herrlich ins weite Eck schlenzte. Messi lieferte dazu die Vorlage. Die Anspannung fiel allmählich ab, der Jubel war ausgelassen. Und auch die spielerische Leichtigkeit bei den «Gauchos» schien zurück zu sein.

00:37 Video Fernandez erhöht mit schönem Schlenzer auf 2:0 Aus FIFA WM 2022 vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Dank dem Sieg wenden die Argentinier auch das vorzeitige Ausscheiden in der Gruppenphase ab. Eine zweite Niederlage nach der Schmach gegen Saudi-Arabien hätte dazu geführt. Um sicher in den Achtelfinal einzuziehen, braucht die Elf von Lionel Scaloni im letzten Gruppenspiel gegen Polen trotzdem einen Sieg.

88'966 Fans anwesend Box aufklappen Box zuklappen Mehr Zuschauer als bei der Partie Argentinien-Mexiko im Lusail Stadium gab es zuletzt 1994. Im Rose Bowl Stadium von Pasadena in den USA waren 94'194 Fans anwesend. Der Allzeit-Rekord an Fans bei einem WM-Spiel wurde 1950 aufgestellt. Damals sahen das De-facto-Endspiel im Maracana zwischen Gastgeber Brasilien und Uruguay je nach Quelle 173'850 bis 200'000 Fans.

Aufsässige Mexikaner

Die Partie wurde besonders in der ersten Hälfte vom Spielstil der Mexikaner geprägt. Sie agierten ohne viel Risiko und aus einer massierten Defensive heraus. Zudem bestritten sie die Zweikämpfe am Limit, was die Härte anbelangte.

03:01 Video Die Live-Highlights bei Argentinien - Mexiko Aus FIFA WM 2022 vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 1 Sekunde.

Chancen erspielten sich die Mexikaner in der ersten Hälfte passenderweise 3 Mal nach Freistössen. Nennenswert war dabei die Szene in der 45. Minute: Alexis Vega zwang Emiliano Martinez mit einem platzierten Direktschuss zu einer Parade. Argentinien kam nur zu einer Chance: Lautaro Martinez köpfelte in der 40. Minute übers Tor. Für die Mexikaner war es nach dem aufopferungsvollen Kampf eine bittere Niederlage.

So geht's weiter

Wer es aus der Gruppe C in die Achtelfinals schafft, entscheidet sich am Mittwoch um 20:00 Uhr. In der 3. Runde trifft Mexiko auf Saudi-Arabien, zeitgleich spielt Argentinien gegen Polen.