Südkorea bezwingt Portugal im letzten Spiel der Gruppe H 2:1. Damit stehen sowohl die Europäer als auch die Asiaten im Achtelfinal bei der WM 2022 in Katar.

Südkorea kommt erst in der Nachspielzeit zum wichtigen Siegtreffer und verhindert das WM-Out in extremis.

Trotz eines 2:0-Sieges gegen Ghana im 2. Spiel dieser Gruppe scheidet Uruguay aus. Auch für die Afrikaner ist das Turnier zu Ende.

In der Runde der letzten 16 trifft Südkorea auf Brasilien, Portugal bekommt es mit der Schweiz zu tun.

Für Südkorea war die Ausgangslage vor dem letzten Spiel in der WM-Gruppe H klar: Da die Asiaten in den ersten beiden Partien nur einen Punkt geholt hatten, musste ein Sieg her, um noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen zu haben.

Lange sah es für den zweifachen Asien-Meister nicht gut aus. Nach 90 Minuten stand es in einer umkämpften Partie gegen Portugals B-Elf noch 1:1, was das WM-Out bedeutet hätte. Uruguay lag im Parallelspiel gegen Ghana mit 2:0 in Führung und hätte sich mit diesem Zwischenstand für den Achtelfinal qualifiziert.

04:16 Video Die Live-Highlights bei Portugal - Südkorea Aus FIFA WM 2022 vom 02.12.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 16 Sekunden.

Doch bekanntlich endet eine Partie erst mit dem Schlusspfiff. In der Nachspielzeit kamen die Südkoreaner noch einmal zu einem Konter. Heung-min Son lancierte im richtigen Moment Hee-Chan Hwang, der Diogo Costa im Portugal-Tor keine Chance liess und zum 2:1 traf. Kurz darauf war Schluss und die Südkoreaner konnten sich über den benötigten Sieg freuen.

Schliessen 01:47 Video Vor grenzenlosem Jubel: Südkorea muss Uruguay-Partie abwarten Aus FIFA WM 2022 vom 02.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden. 01:49 Video Hwang schiesst Südkorea in den Achtelfinal Aus FIFA WM 2022 vom 02.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden.

Aber der grosse Jubel blieb noch aus, denn die Parallelpartie lief noch. Bei einem weiteren Treffer Uruguays wäre das Aus der Südkoreaner doch noch festgestanden. Nach bangen Minuten hatte das Zittern ein Ende: Die Südamerikaner trafen nicht mehr, Südkorea konnte sich über die Achtelfinalqualifikation freuen.

Portugal mit Blitzstart

Der Auftakt in die Partie im Education City Stadium in Al-Rayyan war den Asiaten gehörig misslungen. Keine 5 Minuten waren gespielt, da brachte Braga-Captain Ricardo Horta Portugal bei seinem WM-Debüt in Führung. Dem Treffer vorausgegangen war eine starke Vorarbeit von Aussenverteidiger Diogo Dalot im südkoreanischen Sechzehner.

Schliessen 01:18 Video Horta schiess Portugal beim WM-Debüt in Führung Aus FIFA WM 2022 vom 02.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden. 01:15 Video Kim nach Eckball zur Stelle Aus FIFA WM 2022 vom 02.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Die Südkoreaner vermochten noch in der 1. Halbzeit zu reagieren. Nachdem ein Treffer von Jin-su Kim wegen Abseits noch aberkannt worden war (17.), war es 10 Minuten später Young-gwon Kim, der sich für den Ausgleich verantwortlich zeichnete. Der Verteidiger war nach einem Eckball erfolgreich.

Die 2. Halbzeit präsentierte sich dann lange ereignisarm – bis zur Schlussphase und dem Happy End für die Südkoreaner. Damit stehen die Asiaten erstmals seit 2010 wieder in einem WM-Achtelfinal.

So geht's weiter

Dank diesem Remis beendet Portugal die Gruppe H auf dem 1. Rang. Im Achtelfinal wartet das Duell gegen die Schweiz für Cristiano Ronaldo und Co. Diese Partie steht am Dienstag ab 20:00 Uhr auf dem Programm. Südkorea steht einen Tag zuvor im Einsatz und trifft auf Brasilien.