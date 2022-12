Titelverteidiger Frankreich steht an der WM 2022 in Katar nach einem 3:1-Sieg gegen Polen im Viertelfinal.

Kylian Mbappé glänzt mit 2 sehenswerten Schlenzern. Olivier Giroud avanciert durch seinen Treffer zum 1:0 zum alleinigen Rekord-Torschützen der «Équipe Tricolore».

In der Runde der letzten 8 trifft Frankreich am kommenden Samstag um 20:00 Uhr auf England.

Mit ihrer passiven Spielweise hatten die Polen in der Vorrunde beim einen oder anderen Fussball-Fan für Kopfschütteln gesorgt. Diesen Vorwurf müssen sich Robert Lewandowski und Co. nach dem WM-Achtelfinal definitiv nicht mehr gefallen lassen. Polen trug im Al-Thumama Stadium seinen Teil zu einem speziell in der 1. Halbzeit attraktiven Spiel bei. Letztlich war die Qualität der Franzosen – vor allem individuell – zu gross.

04:58 Video Die Live-Highlights bei Frankreich - Polen Aus FIFA WM 2022 vom 04.12.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 58 Sekunden.

Mbappé nicht aufzuhalten

Apropos individuelle Qualität: Die Polen machten in Doha Bekanntschaft mit einem Kylian Mbappé in absoluter Top-Verfassung. Der 23-jährige Ausnahmekönner war praktisch an jeder gefährlichen Aktion der Franzosen beteiligt. Entsprechend überrascht es wenig, dass Mbappé bei sämtlichen Treffern von der «Équipe Tricolore» seine Füsse mit im Spiel hatte:

44. Minute: Kurz vor der Pause findet Mbappé eine Lücke im polnischen Abwehrverbund. Er steckt durch auf Olivier Giroud, der mit einem Linksschuss Wojciech Szczesny bezwingt. Der 36-jährige Giroud steigt mit seinem 52. Länderspiel-Treffer zum alleinigen Rekordtorschützen Frankreichs auf (Thierry Henry hat 51).

Kurz vor der Pause findet Mbappé eine Lücke im polnischen Abwehrverbund. Er steckt durch auf Olivier Giroud, der mit einem Linksschuss Wojciech Szczesny bezwingt. Der 36-jährige Giroud steigt mit seinem 52. Länderspiel-Treffer zum alleinigen Rekordtorschützen Frankreichs auf (Thierry Henry hat 51). 74. Minute: Weil Polen die Offensive forciert, bieten sich den Franzosen immer mehr Räume. Nach einem Zuspiel von Ousmane Dembélé kann sich Mbappé die Ecke aussuchen. Er zirkelt den Ball unhaltbar zum vorentscheidenden 2:0 in die nahe Ecke.

Weil Polen die Offensive forciert, bieten sich den Franzosen immer mehr Räume. Nach einem Zuspiel von Ousmane Dembélé kann sich Mbappé die Ecke aussuchen. Er zirkelt den Ball unhaltbar zum vorentscheidenden 2:0 in die nahe Ecke. 91. Minute: Als Dessert serviert Mbappé der Fussball-Welt in der Nachspielzeit noch einen weiteren wunderbaren Schlenzer. Es ist bereits das 5. Tor des PSG-Stars in Katar.

Schliessen 01:37 Video Mbappé schlenzt den Ball herrlich an Szczesny vorbei zum 3:0 Aus FIFA WM 2022 vom 04.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden. 01:40 Video 4. WM-Treffer: Mbappé veredelt Konter zum 2:0 Aus FIFA WM 2022 vom 04.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden. 00:45 Video Mbappé findet Giroud, dieser trifft eiskalt Aus FIFA WM 2022 vom 04.12.2022. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Polen lässt Effizienz vermissen

Ein 0:3 wäre für Polen eine etwas gar harte Strafe für einen doch lange tapferen Auftritt gewesen. Besonders vor der Pause hatte der Aussenseiter gut mit dem Turnierfavoriten mithalten können. Mit etwas mehr Kaltblütigkeit hätte Polen gar in Führung gehen können, doch Piotr Zielinski brachte den Ball in der 38. Minute aus bester Position und in 2 Versuchen nicht ins Tor. Ein weiterer Nachschuss von Matty Cash wurde von Verteidiger Raphaël Varane in extremis auf der Torlinie entschärft.

Immerhin reichte es Polen kurz vor Schluss noch zum Ehrentreffer. Lewandowski setzte nach einem Handspenalty von Dayot Upamecano mit dem 1:3 den Schlusspunkt.

So geht's weiter

Während Polen die Heimreise antreten muss, geht die WM-Reise der Franzosen weiter. Im Viertelfinal kommt es am kommenden Samstag um 20:00 Uhr im Al-Bayt Stadium von Al-Khor zum Knüller gegen England. Die «Three Lions» liessen dem Senegal in ihrem Achtelfinal keine Chance und siegten diskussionslos mit 3:0.