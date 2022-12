England besiegt den Senegal im Achtelfinal der WM 2022 in Katar klar mit 3:0.

Jordan Henderson (38.), Harry Kane (45+3.) und Bukayo Saka (57.) erzielen die Tore für die Engländer.

Im Viertelfinal kommt es zum grossen Duell mit dem amtierenden Weltmeister Frankreich, das Polen im ersten Achtelfinal des Tages mit 3:1 bezwang.

Noch nie hatten sich der Senegal und England in einem Länderspiel gegenübergestanden. Die «Three Lions» zeigten sich in der Startphase des WM-Achtelfinals scheu, drehten aber entsprechend eines Löwenrudels erbarmungslos auf und zogen dank des 3:0-Sieges in den Viertelfinal ein.

So kam es, dass die Favoriten in der Startphase im Al-Bayt-Stadion in Al-Khor gleich doppelt ins Zittern kamen. In der 22. Minute durfte sich Harry Maguire bei Senegals Ismaïla Sarr bedanken: Dieser drosch das Leder wenige Meter vor dem Tor über die Latte, nachdem Maguire dessen Chance mit einem Fehlpass ermöglicht hatte. Neun Zeigerumdrehungen später glänzte Jordan Pickford mit einem pfeilschnellen Reflex gegen Boulaye Dia.

Der berühmte «Ketchup-Effekt»

Urplötzlich – der Senegal war drauf und dran, selbst in Führung zu gehen – löste sich dann der englische Korken. Der Senegal beging den Fehler, den Freigeistern in der englischen Offensive Platz zu gewähren, was in einer weiss-blauen Chancenflut endete und aus senegalesischer Sicht ein böses Ende nahm:

39. Minute: Harry Kane schickt Jude Bellingham in die Tiefe. Der Jungstar legt in den Strafraum auf für Jordan Henderson, der keine Mühe hat, den Ball zur englischen Führung im Tor unterzubringen.

Harry Kane schickt Jude Bellingham in die Tiefe. Der Jungstar legt in den Strafraum auf für Jordan Henderson, der keine Mühe hat, den Ball zur englischen Führung im Tor unterzubringen. 41. Minute: Bukayo Saka dribbelt sich bis an die Grundlinie, spielt den Ball ins Zentrum, wo Kane analog Henderson zuvor zum Abschluss kommt, aber verzieht.

Bukayo Saka dribbelt sich bis an die Grundlinie, spielt den Ball ins Zentrum, wo Kane analog Henderson zuvor zum Abschluss kommt, aber verzieht. 45+3. Minute: Wieder glänzt England mit einem Lehrbuch-Konter: Phil Foden spielt von linker Position zu Kane in die Mitte. Dieses Mal lässt sich der Tottenham-Star nicht zweimal bitten und bezwingt Édouard Mendy mit einem satten Schuss – 2:0.

Der Pausentee flösste den Senegalesen, die heuer zum zweiten Mal eine WM-Gruppenphase überstanden hatten, immerhin insofern Energie ein, dass sie sich der englischen Druckphase entgegenstellen konnten. Nichtsdestotrotz dauerte es nur eine weitere Viertelstunde, bis Englands Saka die Entscheidung herbeiführte. Foden legte nach einer weiteren starken Einzelleistung quer durch die Beine von Kalidou Koulibaly zu Saka, der zum 3:0 einschob.

Flaue Schlussphase

Hoffnung für den Senegal brandete keine mehr auf, die «Three Lions» liefen nie mehr Gefahr, ihre «Beute» zu verlieren. Dem Afrikameister fehlten Ideen, um die langen Ballbesitz-Phasen der Engländer zu unterbrechen und so zu guten Chancen zu kommen. Zeitweilig machte sich so auch die Absenz von Dirigent Idrissa Gueye bemerkbar, der aufgrund zweier gelber Karten in der Gruppenphase gesperrt zusehen musste.

So verpasste es der Senegal, die grosse Überraschung zu schaffen und zum zweiten Mal nach 2002 in den Viertelfinal einer WM einzuziehen. England hingegen darf weiter vom ganz grossen Triumph träumen: Dem ersten WM-Titel seit der Heim-WM 1966.

So geht's weiter

Während für den Senegal die WM-Reise zu Ende ist, steigt am Samstag um 20 Uhr der grosse Knüller um den Einzug in den Halbfinal: England misst sich mit Weltmeister Frankreich. Die «Équipe Tricolore» hatte sich am Sonntagnachmittag mit 3:1 gegen Polen durchgesetzt. Es ist das erste Mal überhaupt, dass England und Frankreich in einer K.o.-Phase einer WM oder EM aufeinandertreffen.