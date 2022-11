Titelverteidiger Frankreich schlägt Australien an der WM in Katar nach frühem Rückstand mit 4:1.

Im Al-Janoub Stadium in Al-Wakrah glänzte das Trio Olivier Giroud (zwei Tore), Adrien Rabiot und Kylian Mbappé (je ein Treffer und eine Vorlage).

Im anderen Spiel der Gruppe D hatten sich zuvor Dänemark und Tunesien 0:0 getrennt.

Es war eine schwierige WM-Vorbereitung für Frankreich gewesen. Trainer Didier Deschamps musste die verletzungsbedingten Absagen etlicher Spieler hinnehmen, darunter Stürmerstar Karim Benzema.

Fehlstart des Favoriten

Prompt missriet der «Equipe tricolore», die mit einem Dreiersturm (Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kylian Mbappé) angetreten war, der Einstieg in den Match. Die Australier, die an der WM 2018 ihr Auftaktspiel gegen Frankreich unglücklich 1:2 verloren hatten, stiegen kompromisslos in die Zweikämpfe, hatten Zug zum Tor und gingen schon in der 9. Minute in Führung:

Der am rechten Flügel lancierte Mathew Leckie umspielt den unglücklich aussehenden Lucas Hernandez und spielt flach durch den gesamten Strafraum. Der ungedeckte Craig Goodwin netzt wuchtig ein. Hernandez verletzt sich bei der Aktion.

Beeindruckende Reaktion

Nach einigen Schockminuten und einem Weitschuss von Mitchell Duke, der beinahe zum 0:2 geführt hätte, fingen sich «Les Bleus». Sie spielten ihre technische Überlegenheit und ihren Speed an den Flügeln aus. Mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten drehten sie die Partie:

27. Minute: Der für Bruder Lucas eingewechselte Théo Hernandez flankt nach einem zunächst geklärten Corner erneut in den Strafraum. Der freistehende Adrien Rabiot nickt zum 1:1 ein.

Der für Bruder Lucas eingewechselte Théo Hernandez flankt nach einem zunächst geklärten Corner erneut in den Strafraum. Der freistehende Adrien Rabiot nickt zum 1:1 ein. 32. Minute: Das französische Forechecking resultiert in einem frühen Ballgewinn. Mbappé legt den Ball mit dem Absatz auf Rabiot, dieser sieht den besser postierten Giroud, der nur noch einzuschieben braucht.

In der Folge vergab Mbappé das sicher scheinende 3:1, ehe vor der Pause Australiens Jackson Irvine überraschend zum Kopfball kam, der den französischen Pfosten strich.

Australien geht die Puste aus

In der 2. Hälfte hatte weiterhin Frankreich die höheren Spielanteile, die Australier machten einen zunehmend müden Eindruck. Auf zwei Beinahe-Tore (spektakulärer Giroud-Seitfallzieher, auf der Linie gestoppter Schuss von Antoine Griezmann) sorgte ein erneuter Doppelschlag für die Entscheidung:

68. Minute: Dembélé flankt von rechts auf Mbappé, der per Kopf via Pfosten zum 3:1 trifft.

Dembélé flankt von rechts auf Mbappé, der per Kopf via Pfosten zum 3:1 trifft. 71. Minute: Diesmal tankt sich Mbappé links durch. Seine Flanke verwertet Giroud. Mit seinem 51. Tor im Nationaldress zieht er mit Rekordhalter Thierry Henry gleich.

Wenn sich Deschamps ob des Offensivspiels seiner Schützlinge freuen konnte, so dürfte er die Hintermannschaft kritischer betrachten. Bei den seltenen australischen Kontern sah die Defensive teils unsortiert aus, sogar Keeper Hugo Lloris ging einmal sorglos mit dem Ball um.

So geht es weiter

Der nächste Spieltag der Gruppe D ist der Samstag. Australien trifft um 11:00 Uhr (MEZ) auf Tunesien. Frankreich misst sich ab 17:00 Uhr mit Dänemark.