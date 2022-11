Die Super League ist mit 9 Spielern an der WM in Katar vertreten. Immerhin wieder deutlich mehr als vor vier Jahren.

Legende: Gegner in der Liga und an der WM Jean-Pierre Nsame (YB/Ghana) und Renato Steffen (Lugano/Schweiz). keystone/Anthony Anex

2018 hatten es nur 4 SL-Spieler an die WM in Russland geschafft – auch weil Vladimir Petkovic mit FCB-Verteidiger Michael Lang nur einen Spieler aus der heimischen Liga selektionierte.

Jetzt stehen mit Fabian Frei (Basel), Fabian Rieder und Christian Fassnacht (beide YB), Ardon Jashari (Luzern) und Renato Steffen (Lugano) immerhin 5 Akteure aus der höchsten Schweizer Liga in Murat Yakins Aufgebot.

01:17 Video Archiv: Yakin gibt Schweizer WM-Kader bekannt Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Vier Schweiz-Söldner in Katar

Dazu kommen 4 WM-Fahrer in anderen Nationalteams: Mohamed Dräger (Luzern/Tunesien), Liam Millar (Basel/Kanada), Jean-Pierre Nsame (YB/Kamerun) und Lawrence Ati Zigi (St. Gallen/Ghana).

Wie stark die Super League an Endrunden vertreten ist, hängt also stark von der Präsenz in der Schweizer Nati ab. 2006 war das beste WM-Jahr für die Schweizer Ligen in diesem Jahrtausend: 14 Spieler fuhren nach Deutschland, darunter mit Junior Senaya (Togo) gar ein Spieler aus einem Amateurklub (YF Juventus).

WM-Jahr Spieler aus CH-Ligen in der Schweizer Nati andere Nationalteams 2022 9 5 4 2018 4 1 3 2014 12 7 5 2010 10 7 3 2006 14 6 8

Premier League top

In diesem Jahr spielt fast jeder fünfte WM-Teilnehmer in England. Aus der Premier League und unteren englischen Ligen stammen 163 der 831 gemeldeten Akteure (19,6 %). Auf den Rängen 2 und 3 folgen Spanien (86/10,4 %) und Deutschland (81/9,8 %). Die 9 Super-League-Teilnehmer entsprechen einer Quote von 1,08 %.

Weitere Fakten aus den WM-Kadern: