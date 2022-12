Inhalt

Achtelfinal ARG – AUS - Fehlstart verdaut – Argentinien gegen «Aussies» der klare Favorit

Im 2. Achtelfinal der WM 2022 in Katar hat Argentinien am Samstagabend alle Trumpfkarten in den Händen. Australien will dem Favoriten ein Bein stellen. Die Fakten zum Spiel.