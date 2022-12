Die Niederlande gewinnen den ersten Achtelfinal der WM 2022 in Katar gegen die USA 3:1.

Der effizienten Equipe von Louis van Gaal, die im Viertelfinal auf Argentinien trifft, reichen einige gelungene Szenen zum letztlich unumstrittenen Erfolg.

Die USA können nicht an ihre Leistungen aus der Vorrunde anknüpfen, schiessen dafür aber das bislang kurioseste Tor der WM.

Ein unglaubliches Tor nach 76 Minuten brachte dem US-Team die Hoffnung auf den Viertelfinal-Einzug im Duell mit der Niederlande zurück: Haji Wright versuchte ein Zuspiel von Christian Pulisic mit der Hacke zu nehmen. Dies misslang kurios. Via Wrights Aussenrist nahm der Ball eine unberechenbare Flugkurve und landete zum 1:2 im niederländischen Gehäuse.

Noch nie hatten die USA an einer WM einen Rückstand noch gedreht. Und auch diesmal währte die Hoffnung nur kurz: Der zweifache Vorlagengeber Denzel Dumfries wurde nur 5 Minuten später sträflich alleine gelassen und netzte aus kurzer Distanz ein. Mit seinem Tor zum 3:1 krönte er eine überragende persönliche Leistung.

Schliessen 00:36 Video Kurioser Wright-Ablenker bringt die USA wieder auf ein Tor heran Aus FIFA WM 2022 vom 03.12.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden. 00:33 Video Nach zwei Vorlagen: Dumfries erzielt das 3:1 selbst Aus FIFA WM 2022 vom 03.12.2022. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Ein gutes Zirkuspferd springt nur so hoch, wie es muss

Zuvor hatte «Oranje» sich – wie phasenweise auch schon in der Gruppenphase – an das Motto gehalten, wonach ein gutes Zirkuspferd nur so hoch springt, wie es muss. Memphis Depay (10.) mit der ersten Gelegenheit der Niederlande und Routinier Daley Blind (45.+1) mit dem zweiten seriösen Angriff bescherten der Equipe von Louis van Gaal 2 Längen Vorsprung. Doch ebenjene Tore veranschaulichten auch, wozu die «Elftal» in der Lage ist: Dem Führungstreffer ging eine Kombination über 20 (!) Stationen voraus. Auch das 2:0 war schön herausgespielt, die Passivität der US-Defensive leistete dabei ihren Beitrag.

Schliessen 00:53 Video Depay bringt die Niederlande in Führung Aus FIFA WM 2022 vom 03.12.2022. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden. 00:36 Video Blind profitiert von amerikanischer Passivität Aus FIFA WM 2022 vom 03.12.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Die Amerikaner ihrerseits kontrollierten zunächst das Spiel, konnten sich aber nur wenige gute Gelegenheiten erspielen. Der zuletzt angeschlagene Pulisic hätte der Partie schon in der 3. Minute eine andere Richtung geben können. Er scheiterte aber an Niederlande-Keeper Andries Noppert. Insgesamt war das US-Team so keine Hürde für die niederländischen Zirkuspferde, die auch noch höher springen hätten können. Und wohl schon bald müssen.

So geht's weiter

Die Niederlande messen sich im Viertelfinal am Freitag, 9. Dezember, um 20 Uhr mit Argentinien.