Legende: Suchte in Katar Kontakt mit dem Rasen Frenkie de Jong. Imago/ANP

Wann wird gespielt?

Der Achtelfinal findet am Samstag statt. Anpfiff ist um 16:00 Uhr. Die Partie wird live auf SRF zwei und in der Sport App übertragen.

Wo wird gespielt?

Die Partie findet in Al-Rayyan im Khalifa International Stadium (40'000 Plätze) statt. In der Arena im westlichen Doha gingen bereits 6 Vorrunden-Spiele über die Bühne. Zudem wird das Spiel um Platz 3 am 17.12. im Aspire Park ausgetragen.

Was bisher geschah

Einzig gegen Ecuador (1:1) konnten die Niederländer nicht überzeugen und mussten am Ende froh sein um den Punktgewinn. Ansonsten spielte sich das Team von Trainer Louis van Gaal, der in der Gruppenphase auf grössere Rotationen in der Aufstellung verzichtete, souverän zum Gruppensieg. Verlass war jeweils auf Cody Gakpo, der in allen 3 Spielen das 1:0 erzielte.

Auch die USA zogen ohne Niederlage in die K.o.-Phase ein. Die Amerikaner überzeugten in ihren Gruppenspielen jeweils vor allem in der 1. Hälfte und liessen dann nach, so beim 1:1 gegen Wales und beim entscheidenden 1:0 gegen den Iran zum Abschluss. Stürmer-Star Christian Pulisic sorgte für die (schmerzhafte) Entscheidung. Gegen das sonst souveräne England gab's für die US-Boys zudem ein achtvolles 0:0.

Das jeweils letzte Gruppenspiel

Fakten zum Spiel

Blitz-Starter und Wegbereiter : Der offensive Mittelfeldspieler Gakpo steht nach erst 11 Länderspielen bereits bei 5 Treffern. Mit seinen 3 WM-Toren steht er aktuell zusammen mit 4 weiteren Akteuren an der Spitze der Torschützenliste.

: Der offensive Mittelfeldspieler Gakpo steht nach erst 11 Länderspielen bereits bei 5 Treffern. Mit seinen 3 WM-Toren steht er aktuell zusammen mit 4 weiteren Akteuren an der Spitze der Torschützenliste. Historisches Achtelfinal-Out : Letztmals im Achtelfinal rausgeflogen sind die Niederlande 2006 in Deutschland. Damals verlor die Elftal 0:1 gegen Portugal in einem Spiel, das mehr mit Rugby denn Fussball zu tun hatte: 4 Platzverweise wurden verteilt (je 2), so viele wie in keinem anderen Spiel der WM-Geschichte.

: Letztmals im Achtelfinal rausgeflogen sind die Niederlande 2006 in Deutschland. Damals verlor die Elftal 0:1 gegen Portugal in einem Spiel, das mehr mit Rugby denn Fussball zu tun hatte: 4 Platzverweise wurden verteilt (je 2), so viele wie in keinem anderen Spiel der WM-Geschichte. Gutes «Asien-Omen»? : Die USA haben bereits 4 Achtelfinal-Niederlagen auf dem Konto (2014, 2010, 1994 und 1934). Erst einmal erreichten sie die 2. K.o.-Runde, und zwar beim zuvor einzigen WM-Turnier in Asien: 2002 setzte man sich in Südkorea mit 2:0 gegen den Erzrivalen Mexiko durch.

: Die USA haben bereits 4 Achtelfinal-Niederlagen auf dem Konto (2014, 2010, 1994 und 1934). Erst einmal erreichten sie die 2. K.o.-Runde, und zwar beim zuvor einzigen WM-Turnier in Asien: 2002 setzte man sich in Südkorea mit 2:0 gegen den Erzrivalen Mexiko durch. Das Becken der Nation : Sein Tor gegen den Iran brachte den Sieg und den Achtelfinal, aber auch Schmerzen: Christian Pulisic warf sich mit vollem Körpereinsatz in eine Hereingabe und prallte mit Keeper Ali Beiranvand zusammen. Nun bangen die Amerikaner wegen einer Beckenprellung um den 24-Jährigen. Sein Ausfall wäre fatal: Er war an beiden Turnier-Toren der USA beteiligt, hatte bereits den Treffer gegen Wales genial vorbereitet.

: Sein Tor gegen den Iran brachte den Sieg und den Achtelfinal, aber auch Schmerzen: Christian Pulisic warf sich mit vollem Körpereinsatz in eine Hereingabe und prallte mit Keeper Ali Beiranvand zusammen. Nun bangen die Amerikaner wegen einer Beckenprellung um den 24-Jährigen. Sein Ausfall wäre fatal: Er war an beiden Turnier-Toren der USA beteiligt, hatte bereits den Treffer gegen Wales genial vorbereitet. «Oranje» führt: In einem Pflichtspiel sind die beiden Teams noch nie aufeinandergetroffen. Die Testspiel-Bilanz von 4:1 spricht klar für die Niederlande.

Mögliche Viertelfinal-Gegner

Der Sieger des Duells zwischen der Niederlande und den USA trifft entweder auf Argentinien oder Australien.