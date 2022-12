Samba do Doha: Brasilien tanzt Südkorea schwindlig

Ein in allen Belangen überlegenes Brasilien gewinnt an der WM 2022 in Katar den Achtelfinal gegen Südkorea mit 4:1.

Im Stadium 974 in Doha zünden Neymar und Co. mit vier Treffern in der 1. Halbzeit von Beginn weg ein Offensiv-Feuerwerk.

Die Südamerikaner stehen damit zum 8. Mal in Folge im WM-Viertelfinal, wo sie am Freitag (16 Uhr) auf Kroatien treffen.

Bei Anpfiff bereits standen die Südkoreaner mit Brasilien im WM-Achtelfinal einer grossen Hürde gegenüber. Und noch vor dem Seitenwechsel war diese um vier Gegentore und damit auf eine scheinbare unüberwindbare angewachsen.

Bei der Gala der Südamerikaner zeigte Neymar, der zuletzt in der Gruppenphase gegen die Schweiz und auch Kamerun verletzt ausgefallen war, dass er wieder fit und ein belebendes Element für das Offensivspiel der «Seleçao» ist.

Brasilianischer Einbahnfussball in 1. Halbzeit

Die Favoriten brauchten im Duell mit den Ostasiaten kaum Anlaufzeit und markierten innert 29 Minuten mehr Tore als in allen drei Partien der Gruppenphase zuvor:

7. Minute: Eine Hereingabe von Raphinha gelangt bis in den Rückraum zu Vinicius, wo der Real-Spieler aus neun Metern die Ruhe bewahrt und an allen vorbei zur Führung für die «Seleçao» trifft.

Eine Hereingabe von Raphinha gelangt bis in den Rückraum zu Vinicius, wo der Real-Spieler aus neun Metern die Ruhe bewahrt und an allen vorbei zur Führung für die «Seleçao» trifft. 13. Minute: Im Strafraum wird Richarlison gefoult. Neymar, Brasiliens anderer Akteur mit weisser Haarpracht, übernimmt die Verantwortung und lässt Seung-gyu Kim alt aussehen.

Im Strafraum wird Richarlison gefoult. Neymar, Brasiliens anderer Akteur mit weisser Haarpracht, übernimmt die Verantwortung und lässt Seung-gyu Kim alt aussehen. 29. Minute: Mit Richarlison steht der zuvor Gefoulte auch am Ursprung des nächsten Tores. Mit dem Kopf legt er sich den Ball sehenswert zurecht und leitet eine Kombination ein, welche der Tottenham-Akteur später selbst zum 3:0 verwertet.

Mit Richarlison steht der zuvor Gefoulte auch am Ursprung des nächsten Tores. Mit dem Kopf legt er sich den Ball sehenswert zurecht und leitet eine Kombination ein, welche der Tottenham-Akteur später selbst zum 3:0 verwertet. 36. Minute: Die überfallartigen Angriffe Brasiliens ebben nicht ab. Der vierte Treffer geht auf das Konto von Lucas Paqueta, der nach einer Flanke per Direktabnahme erfolgreich ist.

Paik mit Südkoreas Ehrrettung

Der letzte verbliebene asiatische Vertreter durfte sich nach dem Schock im 1. Durchgang immerhin nicht vorwerfen lassen, anschliessend völlig auseinandergefallen zu sein. Der Ehrentreffer zum 1:4 von Seung-Ho Paik in der 76. Minute entsprach dem verdienten Lohn und war die Konsequenz davon, dass Brasilien bereits für den weiteren Turnierverlauf Kräfte schonte.

Trotz des Abgangs mit erhobenem Haupt gab Südkoreas Trainer Paulo Bento nach Abpfiff seinen Abschied bekannt. Sein Gegenüber Tite hatte sich zuvor hingegen gar den Luxus geleistet, in der Schlussphase mit Weverton auch seinem dritten Torhüter einige Minuten Einsatzzeit zu schenken. Damit kamen sämtliche 26 Akteure Brasiliens an dieser Endrunde zum Zug – Rekord.

So geht's weiter

Für Südkorea hat es sich im Wüstenstaat nach der eindeutigen Niederlage ausgetanzt. Brasilien hingegen geht am Freitag ab 16 Uhr mit breiter Brust in den WM-Viertelfinal im Education City Stadium in Al-Rayyan. Die Partie gegen Kroatien, das Japan im Penaltyschiessen bezwang, gibt es wie gewohnt live bei SRF.