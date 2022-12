Legende: Sieht seine Zukunft nicht in Ostasien Paulo Bento. IMAGO / Newspix

Südkorea: Bento zieht Schlussstrich

Nach dem Aus im WM-Achtelfinal hat Südkoreas Trainer Paulo Bento seinen Abschied verkündet. «Meine Zukunft wird nicht in Südkorea sein, ich mache eine Pause», sagte der 53-Jährige nach dem 1:4 gegen Brasilien: «Ich habe den Spielern und dem Verbandspräsidenten das gerade gesagt. Es ist eine Entscheidung, die ich schon im September gefällt habe.» Der Portugiese hatte 2018 den zweimaligen Asienmeister übernommen und in Katar erst zum dritten Mal in der WM-Geschichte in den Achtelfinal geführt. Sein Vertrag läuft zum Jahresende aus.

Deutschland: Bierhoff und DFB lösen Vertrag auf

Oliver Bierhoff verlässt den Deutschen Fussball-Bund (DFB) als Konsequenz aus dem WM-Debakel nach 18 Jahren. Die Vertragsauflösung gab der DFB am Montagabend bekannt. Bierhoff war beim Verband zuletzt «Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie» und hatte einen Vertrag bis 2024. Als Gründe für den Rücktritt nannte Bierhoff das enttäuschende Abschneiden Deutschlands bei den Weltmeisterschaften in Russland und Katar. «Ich gehe nicht ohne die nötige Selbstkritik. In den vergangenen vier Jahren haben wir es nicht geschafft, an frühere Erfolge anzuknüpfen und den Fans wieder Grund zum Jubeln zu geben.» Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt.

