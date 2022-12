Kroatien schlägt an der WM 2022 in Katar Japan im Achtelfinal mit 3:1 im Penaltyschiessen. Nach 90 und 120 Minuten hat es 1:1 gestanden.

Japan ist absolut ebenbürtig, verliert aber auch seinen 4. WM-Achtelfinal.

Im Viertelfinal trifft Kroatien auf Brasilien, das gegen Südkorea locker gewinnt.

Im Penaltyschiessen musste es Kroatien ohne seinen Captain richten. Der 37-jährige Luka Modric war wie auch Ivan Perisic oder Andrej Kramaric bereits ausgewechselt worden. Doch auch ohne Modric, den Denker und Lenker im kroatischen Team, agierten die Schützlinge von Coach Zlatko Dalic vom Punkt alles andere als kopflos.

01:12 Video Livakovic hext Kroatien in den Viertelfinal Aus FIFA WM 2022 vom 05.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

Von den ersten vier Schützen waren drei erfolgreich. Dies reichte. Denn im kroatischen Tor avancierte Dominik Livakovic zum grossen Helden und Elfmeterkiller. Der Goalie von Dinamo Zagreb hielt die Versuche von Takumi Minamino, Kaoru Mitoma und Maya Yoshida. Nachdem der 27-Jährige den Penalty des Schalkers Yoshida pariert hatte, traf Mario Pasalic souverän für Kroatien und liess die Balkan-Equipe jubeln.

Japan schiesst erstmals das 1:0 – doch Kroatien reagiert

In der Verlängerung zuvor war keines der beiden Teams grosse Risiken eingegangen. «Defense first» war die Devise. Die beste Chance vergab Japan: Mitomas Geschoss in der 105. Minute musste von Livakovic entschärft werden.

In der regulären Spielzeit hatte Kroatien mehr vom Spiel gehabt. Vor der Pause waren gleichwohl die Japaner das gefährlichere Team und gingen deshalb nicht ganz unverdient in der 43. Minute durch Celtic-Stürmer Daizen Maeda in Front.

01:18 Video Maeda bringt Japan kurz vor der Pause in Führung Aus FIFA WM 2022 vom 05.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

Die 1:0-Führung war für die Japaner an dieser WM ein Novum. In allen drei Gruppenspielen waren sie mit 0:1 in Rückstand geraten. Gegen Deutschland und Spanien konnte dieses Defizit noch in einen Sieg umgewandelt werden. Gegen Costa Rica gelang dies nicht.

Nach der Pause übernahmen aber die Kroaten das Zepter und glichen das Skore durch einen herrlichen Kopfball von Perisic aus (53.). Der Tottenham-Spieler zog mit seinem 6. WM-Treffer mit Kroatien-Legende Davor Suker gleich und ist nun gemeinsam mit dem 54-Jährigen Kroatiens Rekordtorschütze an Weltmeisterschaften.

01:09 Video Perisic köpfelt Kroatien zurück in die Partie Aus FIFA WM 2022 vom 05.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Der amtierende Vize-Weltmeister blieb gefährlich. Modric zwang Shuichi Gonda mit einem Volley zu einer Glanzparade (63.), Ante Budimirs Kopfball strich rechts am Pfosten vorbei (66.) und Perisic' Schuss wurde im letzten Moment noch abgelenkt (77.).

So geht es weiter

Während für Japan nach der 4. Niederlage im 4. WM-Achtelfinal das Turnier beendet ist, steht für Kroatien am Freitag (09.12.) um 16:00 Uhr der Viertelfinal auf dem Programm. Der Gegner ist Rekord-Weltmeister Brasilien.