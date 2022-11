Yvon Mvogo wird nicht an die WM nach Katar fliegen. Der Lorient-Keeper muss wegen einer Oberschenkelverletzung passen.

Yvon Mvogo wird nicht mit der Schweizer Nationalmannschaft an die WM nach Katar fliegen. Der 28-Jährige hatte sich im letzten Meisterschaftsspiel gegen PSG (1:2) verletzt und musste bereits nach 13 Minuten ausgewechselt werden.

00:32 Video Archiv: Hier zieht sich Mvogo die Verletzung zu Aus Sport-Clip vom 06.11.2022. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Mvogo habe sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und werde die WM verpassen, teilte sein Klub am Dienstagabend auf Twitter mit. Wie lange Mvogo ausfällt, konnte Lorient noch nicht mitteilen. Weitere Untersuchungen seien nötig.

Mvogo hatte an der WM 2018 und der EM 2021 zum Kader der Schweizer Nationalmannschaft gehört, war aber ohne Einsatz geblieben.

Nati-Coach Murat Yakin wird am Mittwoch um 11 Uhr sein WM-Kader bekanntgeben. Derzeit müssen Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), der langjährige Schweizer Stamm-Torhüter, und auch Jonas Omlin (Montpellier) eine Zwangspause einlegen. Mit YB-Keeper David von Ballmoos ist ein weiterer Kandidat ebenfalls verletzt.

Die WM in Katar beginnt am 20. November. Die Schweiz startet am 24. November gegen Kamerun ins Turnier. Weitere Gruppengegner sind Brasilien (28. November) und Serbien (2. Dezember).