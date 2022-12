Inhalt

Nach dem Aus im WM-Achtelfinal - Luis Enrique lässt Zukunft offen – und erntet Kritik

Spanien strich an der WM 2022 in Katar im Achtelfinal die Segel. Noch ist sich Luis Enrique nicht im Klaren darüber, ob er «La Roja» als Nationaltrainer auch Richtung nächste EM führen will. Möglicherweise wird ihm der Entscheid auch abgenommen.