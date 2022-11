Legende: Traf bei seinem Debüt im Nationaltrikot Kameruns Djawal Kaiba. imago images/Shengolpixs

Nati-Gegner Kamerun nur mit Remis

Kamerun sucht in der Vorbereitung auf die WM in Katar noch nach dem Feinschliff. Ohne zahlreiche Europa-Legionäre spielten die «unbezähmbaren Löwen» im Testspiel gegen Jamaika 1:1. Justin McMaster (61.) brachte die Gäste aus der Karibik in Führung. Dem kurz zuvor eingewechselten Djawal Kaiba gelang bei seinem Länderspieldebüt der Ausgleich (74.). Bei Kameruns letztem Test am 18. November gegen Panama werden dann alle Spieler an Bord sein. Kamerun ist an der WM der Auftaktgegner der Schweiz. Die Partie findet am 24. November statt.

Frankreichs Aufgebot steht

Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps gab am Mittwochabend sein Aufgebot für die WM bekannt. Der Titelverteidiger muss, wie schon zuvor bekannt war, ohne die verletzten Paul Pogba und Ngolo Kanté auskommen. Hingegen sind die zuletzt angeschlagenen Raphaël Varane und Karim Benzema unter den 25 aufgebotenen Spielern. Neben Benzema stehen Deschamps im Sturm auch Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé und Christopher Nkunku zur Verfügung.

WM-Kader Frankreich Box aufklappen Box zuklappen Tor: Hugo Lloris (Tottenham), Alphonse Areola (West Ham), Steve Mandanda (Rennes).

Verteidigung: Lucas Hernandez (Bayern München), Théo Hernandez (Milan), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern München), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München), Raphaël Varane (Manchester United).

Mittelfeld: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marseille).

Sturm: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Olivier Giroud (Milan), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Christopher Nkunku (Leipzig).

Senegals Star Sadio Mané angeschlagen

Stürmerstar Sadio Mané wird Senegal an der WM in Katar möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Der Spieler von Bayern München musste am Dienstag beim 6:1-Sieg der Bayern gegen Werder Bremen bereits nach 20 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen einen Schlag auf das Schienbein-Köpfchen. Eine Röntgenuntersuchung soll Klarheit bringen.

Legende: Droht die Endrunde zu verpassen Senegals Sadio Mané. Keystone / DPA / Sven Hoppe