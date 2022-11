Legende: Die «Wölfe» jubeln Wolfsburg setzt sich zuhause gegen den BVB durch. imago images/HR PHOTO/DennisxEwe

Borussia Dortmund musste in der 14. Runde der Bundesliga einen Rückschlag einstecken. Und das ausgerechnet bei «Lieblingsgegner» Wolfsburg. Der BVB, der zuletzt 7 Mal in Folge gegen die «Wölfe» gewonnen hatte, unterlag auswärts mit 0:2. Damit verpassten die Borussen den vorübergehenden Sprung auf Platz 2.

Kobel mit starker Leistung im Dortmund-Tor

Bereits in der 6. Minute musste sich der Schweizer Nati-Keeper Gregor Kobel, der eine starke Partie zeigte, ein erstes Mal geschlagen geben. Beim Kopfball von Micky van de Ven nach einer Ecke war er machtlos. Danach entwickelte sich ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Lukas Nmecha machte für die Hausherren in der Nachspielzeit alles klar.

Während Dortmund die erste Niederlage nach zuletzt 3 Siegen kassierte, feierte Wolfsburg den 3. Sieg in Serie – und den ersten Heimsieg über den BVB seit 2015.

Bayern siegt und sorgt sich um Mané

Keine Blösse gab sich Bayern München beim 6:1-Heimsieg über Werder Bremen. Schon nach 28 Minuten führten die Münchner vorentscheidend mit 4:1. Serge Gnabry glänzte beim Heimteam mit einem Hattrick. Der Serienmeister liegt nun 4 Punkte vor Freiburg an der Tabellenspitze, hat aber ein Spiel mehr ausgetragen.

Sorgen bereitete den Bayern aber der frühe Ausfall von Sadio Mané. Der 30-Jährige hatte bei einem Zweikampf eine Blessur erlitten und musste schon nach 20 Minuten ausgewechselt werden. Mané nimmt mit Senegal an der am 20. November beginnenden WM in Katar teil und trifft in der Gruppe A auf den Gastgeber, die Niederlande und Ecuador.

Gladbach verliert mit Elvedi, aber ohne Sommer

Weiter im Kriechgang befindet sich Borussia Mönchengladbach. Die «Fohlen» unterlagen bei Bochum 1:2 und kassierten die 4. Niederlage aus den letzten 5 Spielen. Die Partie war nach den Treffern von Christopher Antwi-Adjei und Philipp Hofmann bereits nach 11 Minuten vorentschieden. Alassane Pléa konnte für die Gäste nach einer guten Stunde nur noch verkürzen.

Gladbach musste erneut auf Nati-Torhüter Yann Sommer verzichten. Der 33-Jährige ist nach seiner Sprunggelenkverletzung zwar wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, zu einem Einsatz reichte es am Dienstagabend aber noch nicht. Nico Elvedi spielte in der Innenverteidigung durch.