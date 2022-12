So viele Tore gab es an einer Endrunde noch nie

Legende: Zum Leidwesen der Schweiz eine torreiche Partie Portugal schlug das Yakin-Team im Achtelfinal 6:1. imago images/MB Media Solutions

Noch nie eine so torreiche WM wie in Katar

Die Weltmeisterschaft in Katar geht als die bislang torreichste in die Annalen ein. Insgesamt fielen im Turnier 172 Treffer – mehr als je zuvor. Der bisherige Rekord lag bei 171 Toren, aufgestellt in den Jahren 1998 in Frankreich und 2014 in Brasilien. Durchschnittlich fielen in Katar 2,69 Tore pro Spiel. Der Wert liegt marginal über jenem der letzten beiden Endrunden (2,67 2014 und 2,64 2018).

Southgate weiter an der Seitenlinie

Trotz des Scheiterns im WM-Viertelfinal bleibt Gareth Southgate Trainer der englischen Nationalmannschaft. Das bestätigte der Verband FA am Sonntag. Demnach peilt der 52-Jährige den Titel bei der EM 2024 in Deutschland an. Southgates Vertrag läuft ohnehin noch zwei Jahre. «Gareth und sein Assistent Steve Holland hatten immer unsere volle Unterstützung – und unsere Planung für die EURO beginnt jetzt», sagte FA-Geschäftsführer Mark Bullingham. Direkt nach dem WM-Aus gegen Frankreich (1:2) hatte Southgate, der auf der Insel nicht unumstritten ist, seine Zukunft noch offen gelassen. In seinen ersten Turnieren war Southgate mit dem Weltmeister von 1966 jeweils unter die besten Vier gekommen – Vierter bei der WM 2018 in Russland und Zweiter bei der EM-Endrunde im vergangenen Jahr.

05:33 Video Frankreich ringt England in turbulentem Spiel nieder Aus FIFA WM 2022 vom 10.12.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 33 Sekunden.