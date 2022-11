Legende: Glaubt an die WM-Teilnahme Yann Sommer. Freshfocus/Claudio Thoma

WM 2022: Nati-Goalie kämpft gegen die Zeit

Zwei Wochen vor dem Turnier-Start hat National-Goalie Yann Sommer ein Update über seinen Fitnesszustand gegeben. «Ich denke, dass es gut aussieht», sagt der 33-Jährige gegenüber dem SonntagsBlick hinsichtlich seiner WM-Teilnahme. Ins Mannschaftstraining von Borussia Mönchengladbach konnte Sommer aber noch nicht einsteigen. Bei Belastung sammle sich manchmal wieder Flüssigkeit im Knöchel, so Sommer. Ein Einsatz am Dienstag im Bundesliga-Spiel gegen Bochum ist fraglich. «Ich gehe davon aus, dass es nicht mehr allzu lange geht», macht Sommer Hoffnung. Die Zeit drängt jedenfalls. Am nächsten Mittwoch gibt Nati-Coach Murat Yakin sein 26-Mann-Kader bekannt. Am 17. November folgt der Test gegen Ghana und am 24.11. das Startspiel gegen Kamerun.

00:33 Video Archiv: Sommer knickt im DFB-Pokal um Aus Sport-Clip vom 19.10.2022. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

