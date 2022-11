Legende: Der entscheidende Treffer Gabriel mit dem 1:0. imago images/Shutterstock

England: Arsenal übernimmt wieder die Tabellenspitze

Der FC Arsenal hat die Tabellenführung in der Premier League erneut übernommen. Gegen Stadtrivale Chelsea setzte sich die Equipe von Trainer Mikel Arteta mit 1:0 durch. Für das Siegtor zeichnete Gabriel in der 63. Minute verantwortlich, Granit Xhaka spielte bei den Nordlondonern durch. Arsenal weist in der Tabelle 34 Punkte und damit wieder 2 Zähler Vorsprung auf Manchester City auf. Arsenals Rivale Tottenham musste derweil die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen hinnehmen. Gegen Liverpool verloren die Hotspurs 1:2. Fabian Schär spielte beim 4:1-Erfolg von Newcastle gegen Southampton durch. Die Magpies stossen dank des vierten Sieges de suite auf Rang 3 vor.

48:55 Video Arsenal ringt Chelsea nieder (ab Minute 45) Aus Super League – Highlights vom 06.11.2022. abspielen. Laufzeit 48 Minuten 55 Sekunden.

Frankreich: PSG gewinnt, Mvogo verletzt

In der Ligue 1 sicherte sich Paris St-Germain beim Gastspiel in Lorient den 4. Sieg in Folge. Bei der 1:2-Niederlage Lorients gegen den Meister stand Yvon Mvogo am Ursprung des 1. Gegentores, als seine Spieleröffnung von Neymar geblockt wurde, der kurz darauf zum 1:0 einschob. Beim Versuch, seinen Fehler auszubügeln, verletzte sich der Schweizer Torhüter. Er musste 4 Minuten später ausgewechselt werden. Zwar kam Lorient nach der Pause zum Ausgleich, Danilo Pereira sicherte PSG indes in der Schlussphase den Sieg. Erfreulicher lief der Tag für Breel Embolo, der beim 2:0-Sieg von Monaco gegen Toulouse seinen 7. Treffer in der Liga erzielte.

00:32 Video Mvogo will seinen Fehler ausbügeln und kommt dabei zu Fall Aus Sport-Clip vom 06.11.2022. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Italien: Römer Derby geht an Lazio

Lazio Rom hat das Derby gegen Stadtrivale AS Roma knapp für sich entschieden. Das Team von Trainer Maurizio Sarri siegte auf fremden Terrain mit 1:0 und liegt neu punktgleich mit Atalanta Bergamo auf Rang 3 der Serie A. Für den einzigen Treffer der Partie war Felipe Anderson in der 29. Minute besorgt. Juventus Turin setzte seinen Aufwärtstrend auch gegen Inter Mailand fort. Die schwach in die Saison gestarteten Turiner schlugen die Mailänder zuhause mit 2:0 und feierten den 4. Liga-Sieg in Folge.