Katar verliert auch das dritte Gruppenspiel an der WM 2022 und bleibt damit punktlos.

Die Niederlande gewinnen mit 2:0 und ziehen als Gruppenerster in den Achtelfinal ein. Dort treffen sie auf die USA.

Im anderen Spiel der Gruppe A schlägt der Senegal Ecuador mit 2:1 und steht ebenfalls in der K.o.-Runde.

Das Ausscheiden für Katar stand bereits vor der abschliessenden Partie gegen die Niederlande fest. Als erst zweiter WM-Gastgeber der Geschichte müssen sie, wie Südafrika 2010, nach der Gruppenphase die Segel streichen. Nach der 0:2-Niederlage zum Abschluss steht eine Bilanz von 0 Punkten und 1:7 Toren zu Buche: So schlecht hatte noch nie ein Gastgeberland abgeschnitten, noch nie blieb eine Heim-Nation punktlos.

Viele Chancen etwas daran zu ändern hatte Katar gegen die Niederlande nicht. Zu dominant traten die Europäer von Beginn weg auf. Trainer Louis van Gaal hatte auf grosse Rotationen verzichtet und veränderte seine Startelf im Vergleich zur letzten Partie nur auf 2 Positionen. Das eingespielte Team überzeugte mit einem konzentrierten Auftritt, die wenigen katarischen Angriffsversuche wurden meist schon im Ansatz unterbunden.

03:57 Video Die Live-Highlights bei Niederlande - Katar Aus FIFA WM 2022 vom 29.11.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 57 Sekunden.

De Jong staubt ab

Spätestens nach dem 2:0 durch Frenkie de Jong kurz nach der Pause war die Partie entschieden. Nachdem Katar-Goalie Meshaal Barsham einen Abschluss von Memphis Depay aus nächster Nähe noch hatte parieren können, reagierte De Jong am schnellsten und schob ein. Gleich zwei katarische Verteidiger liessen sich vom 25-Jährigen überlisten.

00:35 Video De Jong reagiert am schnellsten und netzt ein zum 2:0 Aus FIFA WM 2022 vom 29.11.2022. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Immer wieder Gakpo

Für das 1:0 der Niederländer hatte Cody Gakpo gesorgt. Natürlich er: Bereits gegen Senegal und Ecuador war der 23-Jährige für den ersten Treffer zuständig gewesen. Nach einem Doppelpass mit Davy Klaassen nutzte er eine Lücke in der katarischen Defensive und vollendete in der 26. Minute gekonnt mit einem Rechtsschuss.

00:41 Video Gakpo trifft zum 1:0 Aus FIFA WM 2022 vom 29.11.2022. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

In der 2. Halbzeit konzentrierten sich die Niederlande aufs Verwalten der Führung – mit der sicheren Achtelfinalteilnahme im Rücken gingen sie nicht mehr das grosse Risiko ein und sparten ihre Kräfte. Von Katar kam auch in dieser Phase zu wenig – der niederländische Goalie Andries Noppert erlebte in seinem 3. Länderspiel einen ruhigen Nachmittag.

00:39 Video Die beiden Trainer im Interview Aus FIFA WM 2022 vom 29.11.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

So geht's weiter

Für Gastgeber Katar ist die WM vorbei. Als Gruppensieger treffen die Niederlande im Achtelfinal am Samstag um 16:00 Uhr auf die USA, welche die Gruppe B als Zweiter beendet haben.