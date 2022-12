Inhalt

Polens Torhüter überragend - Wojciech Szczesny: Der Mann mit den tausend Händen

Nicht Stürmerstar Robert Lewandowski, sondern Torhüter Wojciech Szczesny ist an der WM 2022 in Katar bisher Polens überragender Mann. Am Sonntagmittag will er sein Team gegen Frankreich in den Viertelfinal hexen.