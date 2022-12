Im 3. Achtelfinal der WM 2022 in Katar kommt es am Sonntagnachmittag zum Duell der Superstars Kylian Mbappé und Robert Lewandowski sowie zweier Rekord-Goalies. Die Fakten zum Spiel.

Legende: Duell zweier Grosser Kylian Mbappé (r.) und Robert Lewandowski treffen im Achtelfinal aufeinander. Reuters/SATISH KUMAR

Wann wird gespielt?

Der Achtelfinal findet am Sonntag statt. Anpfiff ist um 16:00 Uhr. Die Partie wird live auf SRF zwei und in der Sport App übertragen.

Wo wird gespielt?

Die Partie findet in Katars Metropole im Al-Thumama Stadium (44'400 Plätze) statt. In der Arena im Süden Dohas gingen bereits 6 Vorrunden-Spiele über die Bühne. Nun sind dort noch ein Achtel- und Viertelfinal angesetzt.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den 3. WM-Achtelfinal zwischen Frankreich und Polen am Sonntag ab 15:30 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App. Studiogäste bei Lukas Studer sind Mladen Petric und Bruno Berner.

Was bisher geschah

Frankreichs erwarteter Einzug in die K.o.-Phase stand bereits nach Siegen über Australien (4:1) und Dänemark (2:1) fest. So durfte sich Trainer Didier Deschamps den Luxus erlauben, etliche Stammkräfte gegen Tunesien (0:1) zu schonen. Auch Superstar Kylian Mbappé kam im 3. Vorrundenspiel nur zu einem Kurzeinsatz. Dessen Stern ging übrigens im Achtelfinal der WM 2018 so richtig auf, als er beim 4:3 über Argentinien doppelt traf.

Polen seinerseits musste bis zum letzten Schlusspfiff in der Gruppenphase zittern – ja sogar darüber hinaus. Auf das magere 0:0 gegen Mexiko hatte das Team um Superstar Robert Lewandowski noch reagieren können und Saudi-Arabien 2:0 bezwungen. Doch gegen Argentinien (0:2) blieben die Osteuropäer blass und durften sich bei den Saudis bedanken, dass sie Mexiko «nur» 1:2 unterlagen. Bei lediglich einem Tor mehr von «El Tri» hätte Polen die Koffer packen müssen.

Der jeweils letzte Auftritt

Schliessen 04:47 Video Argentinien – Polen 2:0 Aus FIFA WM 2022 vom 30.11.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 47 Sekunden. 03:30 Video Tunesien – Frankreich 1:0 Aus FIFA WM 2022 vom 30.11.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 30 Sekunden.

Fakten zum Spiel

Hexer Szczesny: Dass Polen im Achtelfinal steht, liegt nicht zuletzt an Wojciech Szczesny. Der Goalie glänzte nicht nur mit je einem gehaltenen Penalty gegen Saudi-Arabien und Argentinien – was erst zwei Torhüter vor ihm schafften. Auch sonst trieb er die «Gauchos» um Lionel Messi lange Zeit fast zur Verzweiflung.

Dass Polen im Achtelfinal steht, liegt nicht zuletzt an Wojciech Szczesny. Der Goalie glänzte nicht nur mit je einem gehaltenen Penalty gegen Saudi-Arabien und Argentinien – was erst zwei Torhüter vor ihm schafften. Auch sonst trieb er die «Gauchos» um Lionel Messi lange Zeit fast zur Verzweiflung. Rekordmann Lloris: Apropos Torhüter – für Frankreichs Schlussmann wird der Achtelfinal zur Rekordpartie, und zwar in doppelter Hinsicht: Mit dem 17. WM-Spiel schliesst er zum nationalen Bestwert von Fabien Barthez und Thierry Henry auf. Das insgesamt 142. Länderspiel bedeutet ex aequo mit Lilian Thuram Rekord.

Apropos Torhüter – für Frankreichs Schlussmann wird der Achtelfinal zur Rekordpartie, und zwar in doppelter Hinsicht: Mit dem 17. WM-Spiel schliesst er zum nationalen Bestwert von Fabien Barthez und Thierry Henry auf. Das insgesamt 142. Länderspiel bedeutet ex aequo mit Lilian Thuram Rekord. Fluch überwunden: Die französische Equipe schaffte es als erster amtierender Weltmeister seit Brasilien 2006 die Gruppenphase zu überstehen. 2010 hatte Italien als Titelverteidiger die K.o.-Phase verpasst, 2014 Spanien und 2018 Deutschland.

Die französische Equipe schaffte es als erster amtierender Weltmeister seit Brasilien 2006 die Gruppenphase zu überstehen. 2010 hatte Italien als Titelverteidiger die K.o.-Phase verpasst, 2014 Spanien und 2018 Deutschland. Lange ist's her: Frankreich und Polen treffen zum 2. Mal bei einer WM aufeinander, 1982 in Spanien setzten sich die «Weiss-Roten» im Spiel um Platz 3 nach einem 0:1-Rückstand noch mit 3:2 durch. Mögliche Viertelfinal-Gegner

Der Sieger des Duells zwischen Frankreich und Polen trifft entweder auf England oder den Senegal.