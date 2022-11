Legende: Dieser Fuss passt in keinen Schuh Neymar teilte Bilder seines geschwollenen Knöchels auf Instagram. Instagram/NeymarJR

Für Brasiliens verletzten Superstar Neymar ist an eine Rückkehr auf den Platz bei der WM in Katar noch nicht zu denken. Der 30-Jährige teilte am Samstagabend auf Instagram Fotos seines stark geschwollenen rechten Fusses. Für die Partie gegen die Schweiz am Montag wird der PSG-Stürmer noch nicht wieder fit sein.

Neymar zeigte sich dennoch optimistisch, bei der WM noch einmal auf dem Platz zu stehen. «Ich bin verletzt, ja, und es tut weh», schrieb er. «Aber ich bin mir sicher, dass ich die Chance haben werde, zurückzukehren, denn ich werde alles tun, um meinem Land, meinen Teamkollegen und mir selbst zu helfen.» Den Beitrag seines geschwollenen Fusses kommentierte er mit den Worten «Auf geht's!»

Neymar hatte sich in der Partie gegen Serbien am Donnerstag bei einem Foul von Nikola Milenkovic in der Schlussphase verletzt und musste ausgewechselt werden. Neben Neymar wird gegen die Nati auch Rechtsverteidiger Danilo ausfallen. Der 31-Jährige von Juventus Turin hatte gegen Serbien 90 Minuten durchgehalten, hat sich aber ebenfalls eine Knöchelverletzung zugezogen.