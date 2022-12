Inhalt

ZDF-Reporterin schätzt ein - «Deutschlands Probleme im Sturm sind ein grosses Thema»

Für Deutschland geht es an der WM 2022 in Katar im abschliessenden WM-Gruppenspiel am Donnerstagabend gegen Costa Rica um Alles oder Nichts. ZDF-Reporterin Franziska Müllers ordnet ein.