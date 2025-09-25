Die drei Maskottchen «verkörpern die lebendige Kultur, die Tradition und den Charakter der jeweiligen Länder und stehen für Einheit, Vielfalt und die gemeinsame Begeisterung für den Fussball», hiess es in einer entsprechenden Mitteilung des Weltverbandes Fifa. Der Elch Maple repräsentiere Kanada, der Jaguar Zayu Mexiko – und der Weisskopfseeadler Clutch die USA.

Die Fifa gab den drei Maskottchen zudem Hintergrundgeschichten. Maple etwa sei ein «Street-Style-Künstler, Musikfan und ein leidenschaftlicher Torhüter», Zayu «ein Symbol für die lange Tradition und die lebendige Kultur» Mexikos. Und Clutch erkunde «mit seiner beispiellosen Abenteuerlust, Neugier und Zuversicht die ganzen Vereinigten Staaten sowie alle Kulturen, Spiele und Momente».

Die WM, welche erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen wird, beginnt am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel in Mexiko-City, der Final steigt am 19. Juli in East Rutherford nahe New York. Die Auslosung der Gruppen findet am 5. Dezember 2025 im Kennedy Center in Washington statt.