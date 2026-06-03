Legende: Erstes Training in Übersee für Granit Xhaka, Cedric Itten und Co. Keystone/EPA/Peter Klaunzer

Als Nati-Trainer Murat Yakin am Mittwoch um 10:45 Uhr zur ersten Trainingseinheit bat, war der Andrang rund um den Platz an der Jewish Academy gross. Neben den üblichen Verdächtigen, den Medienvertretern aus der Schweiz, drängelten sich zahlreiche Lokalreporter, Schweizer Expats und rund 500 Schulkinder.

Am ersten Trainingstag an der WM in den USA, Kanada und Mexiko liess es die Nati noch gemütlich angehen. Zwar wurde «angeschwitzt» und danach in verschiedenen Passübungen und Spielformen trainiert, die Einheit fiel mit 45 Minuten jedoch noch kurz aus. Die Körper sollen wegen des Jetlags nicht überfordert werden. Nur beim 1. Teil dabei war Ruben Vargas. Der Sevilla-Spieler verliess danach den Platz; es handelte sich jedoch bloss um eine Vorsichtsmassnahme.

Gemeinsames Training mit den Schülern

«Highlight» des Morgens war – vor allem in den Augen der Schulkinder der Jewish Academy – sowieso das gemeinsame Training, bei dem die Spieler gemeinsam mit den Kids Übungen auf dem Platz absolvierten. In San Diego gehört die Nati deshalb bei der Jugend schon nach dem 1. Tag zu den WM-Favoriten.

Für die Nati-Akteure steht übrigens auch der Rest des Dienstags unter dem Motto «Ankommen». Auf dem Programm hat es neben den Verpflegungspausen bloss Physiotermine.