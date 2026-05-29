Superstar Lionel Messi führt Titelverteidiger Argentinien bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada an. Neben dem 38-jährigen Kapitän stehen 16 weitere Weltmeister von Katar im 26-köpfigen Aufgebot von Trainer Lionel Scaloni, der vor allem im Angriff prominente Namen zur Verfügung hat.
Neben dem achtfachen Ballon-d'Or-Gewinner Messi stehen auch Lautaro Martinez von Inter Mailand sowie das Sturm-Quartett aus Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada und Giuliano Simeone von Atletico Madrid im Kader des dreifachen Weltmeisters.
Martinez im Tor
Im Mittelfeld sind unter anderem Messis «Leibwächter» Rodrigo De Paul oder Liverpools Alexis Mac Allister dabei, im Tor steht der frisch gebackene Europa-League-Sieger Emiliano Martinez von Aston Villa. Nicht nominiert wurde Toptalent Franco Mastantuono von Real Madrid.
Argentinien trifft in der Gruppe J auf Algerien (17. Juni), Österreich (22. Juni) und Jordanien (28. Juni).
Argentiniens WM-Kader
Tor: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Olympique Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid).
Verteidigung: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica Lissabon), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon), Facundo Medina (Olympique Marseille).
Mittelfeld: Giovani Lo Celso (Betis Sevilla), Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentin Barco (Strassburg).
Angriff: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter Mailand), José Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Nico Paz (Como).