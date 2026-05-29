Argentiniens Trainer Scaloni setzt bei der WM vor allem im Angriff auf prominente Namen.

Legende: Derzeit noch leicht angeschlagen Lionel Messi. key/AP/Gustavo Garello

Superstar Lionel Messi führt Titelverteidiger Argentinien bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada an. Neben dem 38-jährigen Kapitän stehen 16 weitere Weltmeister von Katar im 26-köpfigen Aufgebot von Trainer Lionel Scaloni, der vor allem im Angriff prominente Namen zur Verfügung hat.

Neben dem achtfachen Ballon-d'Or-Gewinner Messi stehen auch Lautaro Martinez von Inter Mailand sowie das Sturm-Quartett aus Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada und Giuliano Simeone von Atletico Madrid im Kader des dreifachen Weltmeisters.

Martinez im Tor

Im Mittelfeld sind unter anderem Messis «Leibwächter» Rodrigo De Paul oder Liverpools Alexis Mac Allister dabei, im Tor steht der frisch gebackene Europa-League-Sieger Emiliano Martinez von Aston Villa. Nicht nominiert wurde Toptalent Franco Mastantuono von Real Madrid.

Argentinien trifft in der Gruppe J auf Algerien (17. Juni), Österreich (22. Juni) und Jordanien (28. Juni).